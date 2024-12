¿Qué normativa respalda la suspensión de Abad? Esto dice Ivonne Núñez

Una pregunta que sigue sin respuesta tras la sanción impuesta por el Ministerio de Trabajo a Verónica Abad, vicepresidenta de Ecuador, por supuesto abandono injustificado de trabajo, es: ¿en qué normativa legal y artículo se fundamenta la suspensión de 150 días por esa causal? El pasado 29 de noviembre, la jueza Nubia Verla reformuló la pregunta en varias ocasiones, pero no logró obtener una respuesta clara.

Otra audiencia suspendida

El jueves 5 de diciembre, una nueva audiencia de acción de protección se suspendió, pero esta vez, por pedido de Abad. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, quien impuso la sanción en contra de Abad, señaló que desde su cargo ha presentado exactamente lo que le dice la ley.

“Tengo que presentar mis acreditaciones, copia de cédula, tengo que presentar mi acreditación, decreto ejecutivo número 12-2023, que soy ministra de Trabajo, y tengo que presentar tal como lo dijo la señora magistrada, mi argumentación por escrito. Eso es lo que yo he presentado cumpliendo con la ley”, dijo Núñez.

Pero agregó que también como ministra de Trabajo no presentó ni jamás presentaría una solicitud de diferimiento de audiencia, pues esta vez, la diligencia se suspendió por pedido de la “legitimada activa”. Relató que el miércoles a las 17:00, la jueza expresó por escrito que no iba a haber diferimiento de audiencia. “Es la señora legitimada activa quien dice que no puede darse la audiencia porque sus abogados ya no se encuentran al lado de ella”.

¿Qué respalda a Ivonne Núñez?

Aunque Núñez ha anunciado que cuenta con más de 450 fojas para sus alegatos, señaló que su defensa no se basa en hojas sino en hechos y en decisiones judiciales. Ante la pregunta de qué artículo respaldaba sanción, pidió que el lunes se siga la audiencia de acción de protección y “van escuchar de mano de la Ministra de Trabajo qué significa el principio de proporcionalidad cuando existen normas de textura abierta”.

La audiencia está fijada para este lunes 9 de diciembre a las 09:00, en el Complejo Judicial Norte. Está previsto que en la jornada se revisen 41 amicus curiae a favor y en contra de la solicitud de la vicepresidenta. Abad pidió este jueves el diferimiento porque sus abogados podían participar solo vía telemática en esta ocasión.

