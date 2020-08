Rusia anuncia una vacuna anti-COVID-19, que no está curada de controversia

Lo único que le faltó al pronunciamiento del presidente de Rusia, Vladímir Putin, fueron los bombos y platillos. Acaba de advertir este martes que su país ha ganado la carrera mundial por registrar la primera vacuna anti-COVID-19 y aseguró que el preparado desarrollado por los científicos nacionales es eficaz, seguro y genera inmunidad estable ante el nuevo coronavirus.

No obstante, del otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reaccionó con prudencia al anuncio realizado por Rusia y recordó que la precalificación y la homologación de una vacuna pasan por "procedimientos rigurosos".

En todo caso, Putin asegura que tiene conocimiento de que la vacuna rusa registrada hoy en el Ministerio de Sanidad de Rusia es "suficientemente eficaz, crea una inmunidad estable" y -subrayó- "ha superado todas la verificaciones necesarias".

A día de hoy, Rusia es el cuarto país del mundo mas afectado, después de Estados Unidos, Brasil y la India, por el número de positivos por coronavirus (897.599 casos confirmados) y acumula 15.131 fallecimientos por COVID-19.

CON UNA DE SUS HIJAS

Es más, Putin reveló que la eficacia de su vacuna lo sabe de muy buena fuente, porque una de sus hijas participó en los ensayos clínicos. La vacuna fue elaborada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Gamaleya.

"Sé que esta vacuna, como habéis dicho, se elaboró con vectores de adenovirus humano (...) y actúa con más precisión, genera un anticuerpo estable e inmunidad celular. Lo sé muy bien, porque una de mis hijas se inoculó la vacuna", precisó.

MOSCÚ. Miembros del equipo de investigación, junto con algunas de las personas voluntarias que se presentaron a los ensayos, en una rueda de prensa de anuncio de registro de la vacuna. YURI KOCHETKOV / EFE

El mandatario indicó que después de la primera inyección la temperatura corporal de su hijas subió hasta los 38 grados y al día siguiente disminuyó hasta 37 con alguna décimas.

"Eso fue todo. Después de la segunda inyección, la segunda vacuna, también le subió un poco la temperatura, pero luego se normalizó. Se siente bien y el nivel de anticuerpos es elevado", agregó.

Según Putin, muchas de la personas que fueron vacunadas con el preparado del Centro Gamaleya no tuvieron ningún tipo de reacción, incluido aumento de temperatura.

El director del Centro Gamaleya, Alexandr Ginzburg, declaró que no sabía que una de las hijas del presidente ruso había sido vacunada.

"Seguramente era una voluntaria. No miro las identificaciones. No conozco a todos los voluntarios. Me entero por usted", comentó el científico a la agencia Interfax.¡¡¿

¿QUÉ DICE LA OMS?

"Estamos en contacto estrecho con los rusos y las discusiones continúan. La precalificación de toda vacuna pasa por procedimientos rigurosos", puntualizó Tarik Jasarevic, portavoz de la OMS, durante una videoconferencia de prensa.

"La precalificación comprende el examen y la evacuación de todos los elementos de seguridad y de eficacia requeridos recopilados durante los ensayos clínicos", recordó.

Hasta ahora, Rusia no ha publicado un estudio detallado de los resultados de sus ensayos que permitan establecer la eficacia de los productos que dice haber desarrollado.

La semana pasada la OMS se mostró dubitativa cuando Rusia había afirmado que su vacuna estaba casi lista y recordó que todo producto farmacéutico debe "ser sometido a todas las distintas pruebas y testeos antes de ser homologado para su uso".

Por ahora, "resulta vital aplicar medidas de salud pública que funcionen. Debemos continuar invirtiendo en el desarrollo de vacunas y tratamientos que nos ayuden a reducir la transmisión en el futuro", dijo también el portavoz de la OMS, quien aseguró estar "motivado por la rapidez con la cual se desarrollan algunas vacunas candidata¿¿s".

¿Y LAS OTRAS QUÉ?

Según la OMS, hay 26 vacunas candidatas en etapa de ensayos clínicos (probadas en seres humanos) en todo el mundo y otras 139 se encuentran en estado de evaluación pre-clínica.

Entre las 26, seis habían alcanzado a fines de julio la fase tres de su desarrollo. La desarrollada por el centro ruso Gamaleia se encontraba clasificada en la fase 1.

El ministro de Salud ruso Mijaíl Murashko precisó que "van a seguir haciéndose ensayos clínicos sobre varios miles de personas".