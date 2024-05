¿Qué pasó el 16 de mayo de 2024 en el mundo?

En Costa Rica, son los sectores productivos los que protestan contra las políticas monetarias y agrícolas del Gobierno. En México, detienen a 7 presuntos homicidas de candidata a alcaldía en estado de Guanajuato. Así están las cosas en el mundo este jueves de mayo.

ESLOVAQUIA: El primer ministro está estabilizado en estado muy grave



El primer ministro eslovaco, Robert Fico, está estabilizado pero muy grave, después de haber sido intervenido durante cinco horas de las heridas de balas que sufrió el miércoles en un intento de asesinato, según informó este jueves el hospital donde está ingresado.

“El paciente tenía numerosas heridas de bala, que deben regenerarse. En este momento su estado está estabilizado, pero realmente es muy grave”, dijo Lapuníková.

Fico fue operado por dos equipos, uno quirúrgico y otro de traumatología, de las múltiples heridas que sufrió, informó Miriam Lapuníková, la directora del hospital de la localidad de Banská Bystrica, donde está hospitalizado, según recoge el diario Denník N.

“En el transcurso de la noche los médicos pudieron estabilizar el estado del paciente”, señaló el ministro de Defensa, Robert Kalinak, que compareció junto a la directora del ente hospitalario.

La gravedad del estado del paciente se debe, según Kalinak, a “la complicación de las heridas sufridas”.

Kaliňák anunció que durante el día proporcionaría más información sobre la situación del primer ministro.

El ministro, uno de los colaboradores más próximos de Fico informó de que hoy a las 9.00 GMT se celebrará una reunión del Consejo de Seguridad del Estado.

Aún no se ha determinado quién asumirá las competencias del jefe del Gobierno en esta situación.

De momento, la actividad parlamentaria se ha cancelado hasta el martes, cuando hoy estaban pendientes de votación controvetidos proyectos de ley muy criticados por la oposición progresista y liberal.

Dicha oposición canceló la víspera una protesta callejera contra la abolición del ente público RTVS que se tramita en el Parlamento eslovaco a iniciativa del Gobierno de coalición entre nacionalistas de izquierdas y ultraderechistas

Fico fue tiroteado ayer en la ciudad de Handlová por un hombre de 71 años, que fue detenido, y aseguró estar en contra de las políticas del Gobierno.

Una mujer camina junto al Hospital Universitario F. D. Roosevelt, donde el primer ministro eslovaco, Robert Fico, está siendo tratado tras recibir varios disparos, en Banska Bystrica. EFE

"No estoy de acuerdo con la política del Gobierno. La RTVS está siendo atacada y mucha gente está presentando la dimisión", dijo a la cadena TA3 el supuesto tirador, Juraj Cingula, cuando era llevado a comisaría a declarar.

Varios miembros del Gobierno han asegurado que el ataque a Fico es político y han acusado a la oposición de caldear el ambiente con sus críticas.

El país, muy polarizado, ha visto protestas multitudinarias en las últimas semanas contra decisiones controvertidas del Gobierno de izquierda nacionalista y ultraderecha como el cierre de la Fiscalía Anticorrupción, que investigaba a miembros del partido de Fico, y los planes para clausurar la RTVS.

COSTA RICA: Sectores productivos protestan contra políticas monetarias y agrícolas

Diversos sectores productivos de Costa Rica se manifestaron este miércoles en el centro de la capital en contra de las políticas agrícolas y monetarias del Gobierno, en especial por la caída de más del 25 % de la cotización del dólar con respecto a la moneda local, el colón.

Miles de agricultores, exportadores, trabajadores del sector turismo, de la construcción, de transporte, entre otros, marcharon pacíficamente por el centro de San José para expresar su rechazo a las políticas del Gobierno del presidente Rodrigo Chaves, que a juicio de estos sectores, están afectando la competitividad y el empleo.

"El sector productivo tiene más de 20 meses de estar advirtiendo al Banco Central y al Gobierno que esta política cambiaria y monetaria nos está liquidando y que hemos hecho el mayor de los esfuerzos para buscar una salida para un tipo de cambio neutro, equilibrado", declaró a EFE el secretario general Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses (UPA Nacional), Guido Vargas.

La manifestación, que también se enmarco en el Día del Agricultor Costarricense, recorrió el centro de San José con paradas en el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa, y reunió a miembros de cámaras y sectores que representan a 1,5 millones de empleos.

En la protesta participaron también diputados tanto de derecha como de izquierda, empresarios y sindicalistas, que expresaron su apoyo a los agricultores, a los trabajadores y a las empresas que se están viendo afectadas por la devaluación del dólar.

La situación radica en que la mayoría de los sectores, en especial el exportador y el turístico, reciben sus ingresos en dólares pero tienen sus costos locales en colones.

La protesta, en contra de las políticas agrícolas y monetarias del Gobierno, reclamaban por la caída de más del 25 % de la cotización del dólar con respecto a la moneda local. Jeffrey Arguedas / EFE

"Cada centavo de deslizamiento en el tipo de cambio del dólar hacia la baja representa entre 50 y 100 colones menos que tienen las empresas para pagar los salarios de 690.000 costarricenses de todo el país, con mayor incidencia en zonas rurales que dependen del sector productivo y amenaza con generar más desempleo”, aseguró el presidente de la Cámara de Exportadores, Víctor Pérez.

Los sectores participantes criticaron en un comunicado "la indiferencia de las autoridades con el sector productivo nacional que genera millones en divisas, empleos y dinamiza la economía"

El Gobierno y el Banco Central han dicho varias veces que esto se trata de una situación de mercado y que la entidad monetaria interviene en el mercado de divisas cuando lo considera necesario.

Tendencia a la baja Desde el 23 de junio de 2022, cuando el dólar estuvo a 698,44 colones, el valor se ha venido cayendo constantemente y en 2024 ha llegado a rozar los 500, lo que supone una variación cercana al 28 %, niveles que no se veían desde el 2014. La tendencia a la baja se ha mantenido en el 2024, pues el año comenzó con el dólar en 526,88 colones y este 15 de mayo se sitúa en 512,70. Los trabajadores que reciben sus salarios en dólares han visto afectada su capacidad adquisitiva al trasladar el dinero a colones.

El exdiputado, exviceministro de agricultura y dirigente agrícola, Óscar Campos, afirmó que es urgente que el Gobierno brinde una atención especializada al sector exportador y agrícola para "amortiguar el golpe" que supone la devaluación del dólar.

"El ministro de Agricultura es un verdadero fiasco, no sirve. No hay ministro, ni política agrícola, el sector sobrevive porque es fuerte y valiente, no porque haya una estrategia para apoyarlo", afirmó Campos.

MÉXICO: Detienen a 7 presuntos homicidas de candidata a alcaldía de Guanajuato



Siete personas, presuntamente relacionadas con el homicidio de Bertha Gisela Gaytán Gutiérrez, candidata a la alcaldía de Celaya, en el estado de Guanajuato, por el partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fueron detenidos, indicaron este miércoles autoridades estatales.

“Hasta ahora se puede advertir la participación de varias personas, por lo que la investigación del homicidio de la candidata aún no concluye”, informó en un comunicado la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato.

El pasado 1 de abril, Gaytán Gutiérrez fue asesinada a tiros mientras encabezaba un mitin en la comunidad de San Miguel Octopan, en Celaya, el tercer municipio más poblado del céntrico estado de Guanajuato. Era apenas su segundo día de campaña.

En redes sociales se hizo viral el video donde se escuchan las detonaciones que acabaron con la vida de la candidata de 37 años.

Este miércoles, la Fiscalía local informó de la detención de siete personas, entre ellas dos adolescentes, quienes presuntamente serían los responsables de su asesinato.

Un proceso violento e histórico México atraviesa el proceso electoral más violento de su historia, lo que puede afectar la participación ciudadana en las urnas este 2 de junio, advirtieron este martes organizaciones civiles en el foro 'Más allá de las urnas: explorando la violencia en el proceso electoral 2024'. México tendrá las elecciones más grandes de toda su fase democrática el 2 de junio, cuando más de 98 millones de mexicanos están convocados a renovar más de 20.000 cargos, incluyendo la presidencia, los 500 diputados y los 128 senadores, así como nueve gobiernos estatales.

Guardia Nacional y el Ejercito Mexicano hacen presencia en el lugar donde se realiza el funeral de la aspirante a alcaldesa Bertha Gisela Gaytán, asesinada a balazos tras su primer mitin de campaña. EFE

Se trata de Néstor Rafael, alias 'Valencia', señalado como líder del grupo delictivo; José Manuel, alias 'Meño'; Miguel Ángel, Verónica y Jorge Isaac, además de dos adolescentes cuyos nombres no fueron revelados.

“Se cuenta con información sobre su participación en múltiples eventos delictivos de alto impacto registrados en la zona Laja-Bajío”, informó la Fiscalía a través de un comunicado.

El homicidio de Gaytán Gutiérrez es solo un botón de muestra de la violencia que ha empañado las campañas electorales en México.

El Gobierno mexicano contabiliza el homicidio de 15 aspirantes a algún cargo de elección popular, pero la organización ciudadana Data Cívica reporta un total de 30, incluyendo cuatro en abril, mientras que la consultora DataInt contabiliza 33.

IRÁN: Al menos siete muertos y tres desaparecidos en inundaciones

Al menos siete personas han muerto y otras tres se encuentran en paradero desconocido a causa de las inundaciones que afectan a la ciudad santa de Mashad, situada en el este de Irán. El jefe del departamento de bomberos de la ciudad, Hamidreza Kafiniya, afirmó este jueves que siete personas han muerto a consecuencia de las fuertes lluvias que azotaron ayer Mashad, informó la agencia Mehr.

La misma fuente indicó que dos personas murieron en el interior de un vehículo en una céntrica plaza de la ciudad, mientras que las otras víctimas son una madre y sus cuatro hijos que fallecieron atrapados en su vivienda.

El cuerpo de bomberos continúa las operaciones de rescate en busca de posibles víctimas y personas desaparecidas, además del bombeo de agua de casas inundadas.

Se observa un espacio urbano bajo agua. Al menos 40 familias han sido evacuadas de sus viviendas y trasladadas a sitios como mezquitas mientras mejora la situación. EFE

Al menos 40 familias han sido evacuadas de sus viviendas y trasladadas a sitios como mezquitas mientras mejora la situación, informó el alcalde de la urbe, Mohammad Reza Qalandar, de acuerdo con IRNA.

Irán sufrió en la primavera de 2019 unas inundaciones sin precedentes en 25 de sus 31 provincias que causaron cerca de 80 muertos y daños valorados en alrededor de 2.500 millones de dólares.

UCRANIA: Zelenski asegura que tiene el control de Járkov

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó hoy tras reunirse con el jefe del Ejército y otros mandos militares en la ciudad de Járkov, la segunda más grande del país, que la situación está bajo control en esa región homónima fronteriza con Rusia, si bien reconoció que sigue siendo “extremadamente difícil” para las tropas de Kiev.

“A día de hoy la situación en la región de Járkov está por lo general controlada, nuestras tropas infligen al enemigos pérdidas sustanciales. Pero esta dirección continúa siendo extremadamente difícil, reforzamos nuestras unidades”, dijo Zelenski en sus redes sociales.

El jefe del Estado ucraniano también fue informado por los mandos de sus servicios de inteligencia de las medidas que están llevando a cabo en la zona y de las "intenciones” de las fuerzas rusas.

Zelenski ha destacado asimismo el alto número de bajas que sus tropas están supuestamente infligiendo al Ejército ruso.

Rusia lanzó el viernes de la semana pasada una ofensiva transfronteriza sobre el norte de la región de Járkov que ha logrado penetrar unos ocho kilómetros en territorio ucraniano, según el Instituto para el Estudio de la Guerra de Washington (ISW) y amenaza la localidad ucraniana de Vovchansk, la más importante de la zona fronteriza.

Fuentes no oficiales ucranianas han informado de la toma de una decena de pequeñas localidades en la zona por parte de Rusia durante esta semana de ofensiva.

Así se observan los daños en un edificio de Járkov tras los ataques de Rusia. EFE

Según el propio Ejército ucraniano, las fuerzas rusas intentan tomar Vovchansk, en cuyo extremo norte se producen combates entre las tropas de ambos bandos. Kiev aseguró hoy que Ucrania ha conseguido desbaratar los planes de Rusia de consolidarse en esa parte del municipio. Ucrania también dice haber parado el avance ruso en otras zonas de ese frente.

Rusia lanza esta ofensiva en dos ejes distintos dentro de la misma zona fronteriza. Uno de ellos en dirección a Vovchansk y otro hacia la localidad de Liptsi, ambas situadas a pocos kilómetros de la capital regional, Járkov.

Zelenski ha sido informado de la situación en ambos ejes.

CHINA: Xi profundiza su asociación con Putin y apuesta por "solución política" en Ucrania



Los líderes chino y ruso, Xi Jinping y Vladímir Putin, dejaron clara su buena sintonía durante su encuentro hoy en Pekín, un cara a cara que aleja las esperanzas occidentales de que Pekín presione a Moscú para que pise el freno en Ucrania. Xi sostuvo en una declaración a la prensa posterior a su reunión con Putin que, con todo, ambas partes están de acuerdo en que "una solución política" a la guerra en Ucrania es "el camino correcto".

Esa solución pasaría, según ha pedido China en los últimos meses, por celebrar una conferencia "reconocida por todas las partes" para reanudar el diálogo en un momento en que las tropas rusas avanzan prácticamente a diario sobre la región de Járkov.

China aún no se ha registrado para la conferencia de paz sobre Ucrania, que se celebrará este junio en Suiza, a la que Rusia probablemente no acudirá al considerarla "inútil" por obviar sus intereses.

No obstante, Xi manifestó que China espera que el continente europeo "recupere la paz y la estabilidad", e indicó que su país continuará "desempeñando un papel constructivo".

Hasta ahora, Occidente ha acogido con escepticismo las propuestas chinas para lograr un alto el fuego en Ucrania mientras que, desde Kiev, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, volvía ayer a denunciar que Pekín está "ayudando" a Moscú a producir más tanques, vehículos blindados y misiles mediante el suministro de piezas y componentes electrónicos clave para la guerra.

El presidente ruso Vladimir Putin (der) asiste a una ceremonia de bienvenida con el presidente chino Xi Jinping frente al Gran Salón del Pueblo en Beijing, China, el 16 de mayo de 2024. EFE

Pekín, que ha evitado condenar la invasión rusa y se opone a las "sanciones unilaterales" contra Moscú, niega que le haya vendido armamento y asegura que mantiene una relación comercial "normal" con Rusia, con la que sigue profundizando su alianza sin que hasta ahora sus lazos con Europa hayan descarrilado.

Por su parte, Putin ha expresado que las propuestas chinas muestran su "sincero deseo" de estabilizar la situación” y que sugieren un enfoque que evita la “mentalidad de la Guerra Fría".

