El mundo registra contagios diarios de COVID: 3,4 millones

Las redes sanitarias de todo el mundo confirmaron ayer casi 3,4 millones de contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas, un nuevo récord diario en un momento en el que la variante ómicron ya es la dominante, según los datos provisionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En un mismo día se registraron los mismos nuevos positivos que se sumaron en los cuatro primeros meses de pandemia, y el acumulado en dos años asciende a 312 millones, una cifra conservadora, ya que la OMS cuenta con que muchos de los casos no se han diagnosticado o notificado a las redes sanitarias.

La curva en ascenso exponencial de contagios sigue sin afectar a la estadística de muertes, que se mantiene estable y en torno a los 7.000 fallecidos diarios (7.700 en las últimas 24 horas).

La OMS insiste en que pese al predominio de casos no graves en la actual ola no se debe subestimar la capacidad de ómicron de causar daños, ya que muchos sistemas sanitarios están sufriendo la presión por el aumento de las infecciones. También vaticina que no será la última “variante de preocupación” del coronavirus que se detectará, sin que se pueda predecir si la próxima causará un tipo de enfermedad más o menos grave.

La variante ómicron, primero detectada en Sudáfrica a principios de noviembre de 2021, ya está presente en un 58,5 % de los análisis que efectúa la red global de laboratorios Gisaid, lo que indica que ya es la dominante, superando el predominio que tuvo delta en buena parte del pasado año.

La ola de contagios por ómicron, iniciada en África y que en diciembre ya se hizo patente en Europa o América, es notoria en todas las regiones estudiadas por la OMS, con ascensos casi verticales de las curvas de contagios en todos los continentes (en el sur de Asia los casos se quintuplicaron la semana pasada).

Los no vacunados representan la mayoría de los ingresos por COVID-19 en las UCIS alemanas, según un comunicado difundido ayer por la Asociación Interdisciplinar Alemana de Cuidados Intensivos y Medicina de Urgencia (DIVI) y el Instituto Robert Koch (RKI) de virología.

Entre el 14 de diciembre y el 12 de enero se conocía el estatus de vacunación de 8.912 ingresados en las unidades de críticos, lo que corresponde a alrededor del 90 % de los 9.946 casos comunicados en ese periodo.

El Gobierno de Finlandia estudia declarar el estado de excepción por tercera vez durante la pandemia de coronavirus ante el grave avance de la variante ómicron, que está provocando cifras récord de contagios en los últimos días, según medios locales. El Ejecutivo tiene previsto reunirse a finales de esta semana para decidir si aplica el estado de excepción, una medida que debe ser refrendada por el presidente del país y el Eduskunta (Parlamento).

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (África CDC), organismo dependiente de la Unión Africana (UA), anunciaron ayer que están en conversaciones con la farmacéutica Pfizer para adquirir su tratamiento contra la COVID-19, la pastilla Paxlovid.

Este antiviral, que se administra oralmente en forma de píldora, está destinado a adultos y adolescentes mayores de 12 años (que pesen al menos 40 kilos) y que sufran COVID-19 leve o moderado, pero tengan riesgo de progresar a un estado de gravedad.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, anunció ayer que su Gobierno pondrá a disposición de los estadounidenses 500 millones de test de COVID-19 gratuitos más y que desplegará nuevos equipos médicos federales ante la expansión de ómicron.

Biden informó de estas medidas, cuando EE.UU. registra números récord de casos y hospitalizaciones por ómicron, que ya es la variante prevalente del coronavirus en el país. El mandatario explicó que los 500 millones de test se suman a los otros 500 millones que su Ejecutivo había anunciado anteriormente y que están en proceso de compra para enviarlos a las casas gratuitamente.