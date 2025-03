Grave sequía tensa la relación entre EE.UU. y México pese al Tratado de Aguas de 1944

Los Gobiernos de México y Estados Unidos afrontan la sequía en sus más de 3.000 kilómetros de frontera compartida en medio de un compleja relación bilateral y con dificultades para el cumplimiento del Tratado de la Distribución de Aguas Internacionales sellado entre los dos países en 1944, advirtieron este miércoles 26 de marzo de 2025 especialistas en el Día Mundial del Clima.

En una entrevista con EFE, la doctora Rosario Sánchez, directora del Foro Permanente de Aguas Binacionales, recordó que el acuerdo entre México y EE.UU. era un referente mundial porque establecía las bases para un reparto equitativo del agua transfronteriza, pero advirtió que el cambio climático, el crecimiento demográfico y las actividades económicas han elevado las fricciones.

“La situación de las cuencas del Río Colorado y Río Bravo (conocido como Río Grande en EEUU) es crítica, sobre todo porque el Tratado no prevé las condiciones actuales, ni de crecimiento, ni de clima, ni de sequía permanente, ni de aumento en el consumo. El tratado resulta bastante optimista: los volúmenes asignados a cada país no cumplen las expectativas, de hecho ya no existe ese volumen en la cuenta”, explicó Sánchez.

Por su parte, Juan Jaime Sánchez Meza, abogado especializado en el uso agua en Hermosillo, capital de Sonora (norte de México), remarcó que las alertas de sequía no responden a una amenaza, sino a una realidad.

«No estamos en riesgo de sequía, la estamos viviendo (…) La sequía no es como un ciclón o un temblor que arrasan en segundos, la sequía es lenta e insidiosa, lentamente brava por eso no se percibe su gravedad”, alertó.

Según el acuerdo, México se queda con dos tercios del cauce del río Bravo y cede el tercio restante a EE.UU..

Como contraparte, EE.UU. aporta a México cada año 1.850 Mm3 del río Colorado, que en su mayoría recorre territorio estadounidense pero que cruza la frontera hasta desembocar en el mexicano mar de Cortés.

Incumplimientos por ambas partes



La semana pasada legisladores de Texas exhortaron al presidente estadounidense, Donald Trump, a que incluya en las negociaciones de aranceles presiones para que México cumpla con la distribución fronteriza del agua pactada, y el Gobierno estadounidense anunció el pasado jueves que denegará la solicitud de México para la entrega de agua del río Colorado a Tijuana.

«Como resultado y por primera vez, Estados Unidos negará una solicitud fuera del Tratado (de Aguas Internacionales) por parte de México para dar una dotación especial de distribución de agua del Río Colorado para Tijuana (noroeste de México)”, informó la Subsecretaría de Estado para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, reconoció, a su vez, que la distribución fronteriza del agua pactada entre México y Estados Unidos está afectada por la escasez de agua, pero prometió atender el problema tras el reclamo.

«Se va a atender, para se conozca, ya se está atendiendo», dijo la mandataria mexicana en su conferencia matutina sin ofrecer más detalles.

El Río Colorado abastece a más de 44 millones de personas en varios estados estadounidenses (Colorado, Arizona, Nevada y California, entre ellos) y dos mexicanos (Sonora y Baja California) , así como 2,2 millones de hectáreas agrícolas, según un reporte del centro de estudios Wilson Center.

Por su parte, el Río Bravo suministra agua a 15 millones de personas en tres estados de EE.UU. (Colorado, Nuevo México y Texas) y cuatro en México (Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas), y riega 1,2 millones de hectáreas agrícolas.

