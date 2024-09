Expresidente argentino Fernández obligó a Yáñez a abortar, declara su excuñada

La hermana de la ex primera dama argentina Fabiola Yáñez, Tamara Yáñez, corroboró este 16 de septiembre la versión brindada por esta acerca de que el expresidente del país, Alberto Fernández (2019-2023), la obligó a abortar en 2016, según informaron fuentes judiciales.

(Te puede interesar: Fabiola Yáñez rompe el silencio acerca del presunto maltrato de Alberto Fernández)

Paro de trabajadores de Aerolíneas Argentinas afecta a unos 37.000 pasajeros Leer más

Tamara Yáñez se presentó este 16 de septiembre en los tribunales de Comodoro Py, en Buenos Aires, para ofrecer su testimonio en la investigación abierta por la Fiscalía tras la denuncia de la expareja de Fernández por presunta violencia machista, presentada el 6 de agosto. La hermana de la ex primera dama llegó procedente de España, donde visitó a Yáñez, quien reside en Madrid junto a su madre y al hijo de dos años que tiene con Fernández.

El abogado Mauricio D'Alessandro, que forma parte del equipo de la querella de Fabiola Yáñez, declaró a la prensa apostada en el edificio judicial que la hermana de esta ratificó lo dicho por la ex primera dama en su testimonio ante el fiscal: que Fernández la obligó a abortar en 2016.

La declaración de Tamara Yáñez es la sexta presencial que toma el fiscal a cargo del caso, Ramiro González, después de que ofrecieran su testimonio la periodista Alicia Barrios, conocedora del día a día de la pareja presidencial; la exsecretaria de Fernández, María Cantero; la esteticista María Florencia Aguirre; el exadministrador de la Quinta de Olivos (residencia presidencial) Daniel Rodríguez y el exmédico presidencial Federico Saavedra.

Además, la ex primera dama declaró de manera telemática desde el Consulado de Argentina en Madrid. Aún faltan por declarar una amiga de Fabiola Yáñez, Sofía Pacchi, quien tenía que presentarse la semana pasada, pero no pudo hacerlo alegando problemas de salud; y la madre de la ex primera dama, Miriam Yáñez Verdugo.

Denuncia de Fabiola Yáñez

Yáñez, de 43 años, decidió impulsar el 6 de agosto una denuncia contra el expresidente, de 65, después de que la Justicia argentina, en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias del exmandatario, hallara en el teléfono móvil de Cantero conversaciones e imágenes que indicarían la posible comisión del delito de "lesiones leves en contexto de violencia de género" contra la expareja del político peronista.

(Sigue leyendo: 400 nuevas becas abren puertas para ecuatorianos en España)

La Cámara de Diputados discutirá mañana el veto de Milei a ley sobre pensiones Leer más

Tras la denuncia de Yáñez, el fiscal imputó a Fernández por el posible delito de lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por darse en un contexto de violencia de género y de amenazas coactivas en perjuicio de su expareja.

En su dictamen, González afirmó que Yáñez "sufrió una relación atravesada por hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar", asentada "sobre una relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, la cual se vio acrecentada exponencialmente por la elección de Fernández como presidente", en 2019, y "el ejercicio del cargo", hasta diciembre pasado.

El juez federal Julián Ercolini prohibió a Fernández salir de Argentina y le ordenó no acercarse ni contactar por ninguna vía a expareja.

¿Quieres leer contenido de calidad sin límite? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!