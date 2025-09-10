Expreso
Charlie Kirk
Charlie Kirk causaba polémica por su postura ultraconservadora para debatir.CORTESÍA

Charlie Kirk, comentarista pro-Trump, sufrió un disparo en universidad de Utah

El presidente estadounidense confirmó la agresión en sus redes. El sospechoso del ataque armado ya se encuentra bajo custodia

El comentarista y activista conservador estadounidense Charlie Kirk fue herido de bala en el cuello este miércoles 10 de septiembre de 2025. El ataque ocurrió mientras participaba en un evento en la Universidad de Utah Valley. Un sospechoso ya fue detenido y el presidente Donald Trump se pronunció sobre el hecho.

Un atentado que quedó grabado

El momento exacto de la agresión quedó registrado en impactantes imágenes y videos que circulan en redes sociales. En ellos se observa a Kirk, sentado y dirigiéndose a una multitud, cuando de repente un disparo lo alcanza en el cuello, provocando que se desplome mientras comienza a sangrar.

Una portavoz de la universidad, Ellen Treanor, declaró a medios locales que el ataque fue ejecutado por un tirador que abrió fuego desde un edificio ubicado a unos 200 metros del evento. La vocera confirmó que el atacante, quien no es estudiante de la institución, ya se encuentra bajo custodia policial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció a través de su red social, Truth. "Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!", escribió. 

El mandatario, quien sobrevivió a un intento de asesinato similar en julio de 2024, es uno de los principales aliados políticos de Kirk. El estado de salud del activista aún es reservado.


¿Quién es Charlie Kirk?

Charlie Kirk, de 31 años, es una de las figuras mediáticas más influyentes del movimiento conservador en Estados Unidos. Es el fundador y presidente de Turning Point USA, una organización enfocada en promover ideas de derecha en campus universitarios y entre jóvenes.

Conocido por su estilo directo y a menudo polémico, Kirk se ha consolidado como un férreo defensor del presidente Donald Trump y del movimiento MAGA (Make America Great Again).

Hasta el momento no se confirma el deceso del orador. La investigación sigue en curso para determinar los motivos detrás del ataque.

