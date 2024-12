Boric pide "más humildad" a Milei, en polémica por declaraciones de Caputo

El presidente de Chile, Gabriel Boric, pidió "un poquito más de humildad" a su homólogo argentino, Javier Milei, quien en vez de calmar la polémica iniciada esta semana por su ministro de Economía, Luis Caputo, le mostró su apoyo en redes sociales.

"Quiero decirle al presidente Milei que los 5.000 kilómetros de frontera que compartimos van a seguir allí cuando usted y yo nos vayamos y que hay que tener un poquitio más de humildad, porque nosotros los presidentes pasamos, pero los pueblos y las instituciones quedan", dijo Boric en un acto en la región de Ñuble.

La polémica comenzó el 17 de diciembre cuando Caputo aseguró en una entrevista en la emisora argentina Radio Mitre que la ultraderecha debe concentrar sus esfuerzos en la denominada "batalla cultural" si pretende que sus políticas económicas perduren en el tiempo y puso como ejemplo a Chile, "el país de Latinoamérica que más gente sacó de la pobreza desde los años 80 hasta el 2010".

PONIENDO ZURDOS EN SU LUGAR https://t.co/Dqk30zomGN — Javier Milei (@JMilei) December 19, 2024

Chile, continuó el ministro argentino, "descuidó la batalla cultural" y "hoy los gobierna prácticamente un comunista que los está por hundir". El Gobierno chileno entregó el miércoles una carta de protesta al embajador de Argentina en el país, Jorge Faurie, manifestando su rechazo a las declaraciones de Caputo.

En su cuenta de X, Milei escribió “Poniendo zurdos en su lugar”, en respuesta a un tuit en donde el escritor argentino y politólogo de ultraderecha Agustín Laje le da la razón a Caputo. "No me voy a referir con insultos o descalificaciones al presidente de Argentina, como él está acostumbrado a hacer. Yo prefiero hablar en positivo y contarle a todo Chile, y también al hermano pueblo argentino, que en Chile hemos optado por fortalecer la salud pública y la educación pública y no destruirlas", indicó Boric.

Horas antes, el canciller chileno, Alberto van Klaveren, dijo que las declaraciones de Caputo son "inapropiadas" e "inaceptables" y "revelan un grado de hostilidad que no nos explicamos". No es la primera vez que Milei, en las antípodas ideológicas de su homólogo chileno, carga contra Boric. Durante la campaña presidencial que le llevó a la Casa Rosada, el ultraderechista dijo, entre muchas otras cosas, que la llegada al poder del exlíder estudiantil en marzo de 2022 fue "el inicio de la decadencia de Chile".

