El ministro de Salud pide la salida de todos los directores zonales y gerentes de hospitales

El nuevo ministro de Salud, Mauro Falconí, ha pedido a todos los coordinadores zonales pongan a disposición su cargo y que estos a su vez hagan lo mismo con los gerentes de hospitales y directores de distritos de cada jurisdicción.

Esto se produce un día después de Falconí asegurara que no encontró un "plan de vacunación estructurado" que hayan dejado sus antecesores y en medio de las críticas por las vacunaciones VIP de los Rotarios, en Guayaquil, y del Club de Leones, en Quito, que ya les costó la cabeza a los coordinadores zonales 8 y 9 hace una semana.

En una entrevista en un medio digital, el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, aseguró que el pedido es parte de "un fuerte proceso para poder ir esclareciendo todos estos temas", pues el Ejecutivo intenta conocer quién o quiénes son los que no han estado dando, y por qué, las listas de vacunación completas a la Fiscalía.

"Nuestra instrucción ha sido clara, pregúntenle a los funcionarios si no le hemos hablado. Yo le he pedido a Gabriela Gómez (exasesora de Juan Carlos Zevallos en Salud) “entreguen esas listas”. Aquí no hay nada que ocultar, nosotros no las hacemos públicas, a pesar de que quisiéramos, por una prohibición constitucional en la cual hay una disputa legal. Hay abogados que dicen que sí se puede hacer, otros que no", aseguró Martínez.

"Lo cierto es que ese ministerio, el cual está siendo parte de una investigación profunda, porque incluso ha pedido la renuncia de todos los zonales y de todos los funcionarios el ministro Falconí, está siendo parte de un fuerte proceso para poder ir esclareciendo todos estos temas", agregó.

El ministro Falconí no se ha pronunciado directamente del tema aún.