Miguel Vásquez: “No se trata solo de dar un bono, sino de dar un propósito”

Miguel Vázquez, viceministro de Inclusión Social, explicó este viernes 21 de marzo, en una entrevista radial, cómo el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) ha intensificado su trabajo en territorio frente a dos grandes retos actuales: las emergencias provocadas por las lluvias y el aumento del retorno de migrantes.

Con presencia activa en 12 provincias, el MIES ha priorizado la atención humanitaria con kits de alimentos, ropa, atención psicológica y ayudas económicas. “En Celica, en Olmedo, la gente ha perdido todo”, comentó. Para esos casos, el Ministerio ha aplicado la ficha EVIN, un mecanismo técnico que permite evaluar la situación de las familias afectadas y definir la entrega de bonos de contingencia y otros tipos de apoyo económico inmediato

Ecuatorianos que regresan del extranjero

Además, el viceministro abordó una medida específica para los migrantes ecuatorianos que están siendo retornados desde el extranjero, especialmente desde Estados Unidos. En conjunto con la Cancillería, el MIES ha desarrollado un catálogo de servicios sociales entre los que destaca la entrega de un bono de 470 dólares por tres meses. Este beneficio económico está dirigido a quienes se reintegren a través de actividades de voluntariado o ayuda comunitaria, con el acompañamiento de la Secretaría de Gestión de Riesgos

Vázquez resaltó que esta política no solo tiene un componente asistencial, sino que busca generar dignidad y autonomía para quienes regresan al país, brindándoles un puente para la reinserción laboral y social. “No se trata solo de dar un bono, sino de dar un propósito y una ruta de integración para nuestros compatriotas”, afirmó.

Trabajo articulado con los gobiernos locales

El viceministro también subrayó que el MIES no trabaja de manera aislada, sino articuladamente con otras instituciones del Ejecutivo, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil. “La emergencia nos obliga a unirnos como país. Este no es un momento para la división política, sino para la solidaridad activa. La ciudadanía damnificada no puede esperar”, insistió.

“La ciudadanía ha percibido que el gobierno ha intervenido estratégicamente. Seguimos en territorio”, reiteró Vázquez, recalcando que estas acciones no solo responden a emergencias, sino que buscan reconstruir la estabilidad social a mediano plazo. También hizo un llamado a los gobiernos locales a dejar de lado diferencias políticas y sumarse al esfuerzo por brindar soluciones rápidas y efectivas.

