“Mi hija no entiende por qué mataron a sus hermanos”: el dolor que enluta a Guayaquil

El deseo de Akira Arroyo por celebrar su noveno cumpleaños junto a sus hermanos, Ismael y Josué, quedó truncado por una realidad desgarradora. Ambos adolescentes, de 15 y 14 años respectivamente, son dos de los cuatro menores desaparecidos el pasado 8 de diciembre cuyos cuerpos fueron hallados incinerados 16 días después en la parroquia Taura.

Caso Malvinas: Familiares exigen justicia tras entierro de los cuatro menores Leer más

Desde la noche del 31 de diciembre, los restos de los jóvenes fueron velados en sus domicilios o casas de familiares en el sector de Las Malvinas, al sur de Guayaquil. La Fiscalía confirmó sus identidades tras pruebas genéticas, un golpe devastador para estas familias oriundas de Esmeraldas.

“Sentimos un dolor profundo. Aún no me resigno a aceptar que mis dos hijos están muertos. Mi único anhelo es que este asesinato no quede en la impunidad. Ellos no eran delincuentes”, declaró Katty Bustos, madre de Ismael y Josué, mientras contemplaba los féretros adornados con uniformes de fútbol, un homenaje a los momentos felices que compartieron en vida.

La tragedia también tocó a las familias de Nehemías, conocido como “el cantante del barrio”, y Steven, el menor del grupo y apodado “el engreído de la casa”. Entre llantos y recuerdos, sus seres queridos exigieron justicia.

Piden justicia por los cuatro de Guayaquil

“Solo queremos que los responsables paguen”, expresó Felicia, abuela de Steven, quien destacó la alegría y el talento para la marimba de su nieto. Nehemías, quien había cumplido 15 años pocos días antes de su desaparición, dejó una herida profunda en su familia, que ya había enfrentado la pérdida de otro hijo un año antes.

Caso Malvinas | Padre de niño asesinado: "Estamos destrozados" Leer más

El caso ha conmocionado a la comunidad, especialmente tras la audiencia realizada el 31 de diciembre. La Fiscalía presentó evidencia en contra de 16 militares, acusados de desaparición forzosa por presuntamente abandonar a los menores cerca de la Base de Taura tras un operativo. Los uniformados enfrentan prisión preventiva mientras continúa la investigación.

RELACIONADAS Candidatos reaccionan tras confirmarse que los cuerpos hallados son de los menores

Para Katty, explicar esta tragedia a Akira es una tarea desgarradora. “Entiende lo que estamos viviendo, pero no por qué mataron a sus hermanos”, confesó entre sollozos. La familia, junto a la comunidad de Las Malvinas, clama por justicia y que este dolor no quede en el olvido.

Los restos de los cuatro jóvenes fueron sepultados el 1 de enero en el cementerio Ángel María Canals, cerrando un capítulo de duelo que deja una herida imborrable en sus familias y en la sociedad.

La solidaridad del Las Malvinas

Aunque no eran parte de su familia, muchos habitantes de Las Malvinas visitaron las casas donde fueron velados los cuerpos de los cuatro menores de edad para brindar su más sentido pésame a los padres y familiares. En el sector sur de la ciudad, la solidaridad y el apoyo mutuo se hicieron evidentes en esos momentos de dolor.

Menores desaparecidos en Guayaquil: cronología de horror y dudas Leer más

Una residente de la zona, quien conocía a los niños de vista, expresó su incredulidad ante los trágicos hechos. Según contó, solía ver a los menores frecuentemente, ya fuera andando en bicicleta, corriendo o jugando en las calles del sector.

“Nunca pensé que estos chicos podrían estar involucrados en actividades ilícitas. Los veía siempre con una sonrisa, disfrutando de su infancia y adolescencia como cualquier niño. Nos contagiaban con su alegría. No creo que merecieran lo que les pasó”, comentó la mujer, visiblemente afectada.

Los habitantes de Las Malvinas no solo lamentaron profundamente la pérdida de los menores de edad, sino también la violencia y las circunstancias que marcaron su trágica muerte. “Nos unimos al dolor de su familia. Que Dios permita que encuentren a los responsables”, expresó una moradora.

¿Qué dice el Gobierno de Ecuador?

El Gobierno, a través del ministro de Gobierno, José De La Gasca, expresó su solidaridad con las familias de los cuatro menores asesinados en el caso Las Malvinas. De La Gasca señaló que el régimen ha demostrado su compromiso con la transparencia en las investigaciones, permitiendo la formulación de cargos contra los 16 militares implicados sin retrasos ni obstáculos. Además, destacó que las autoridades se comunicaron formalmente con las familias para expresar su pesar por la tragedia.

Abad se pronuncia tras confirmarse identidad de los cuerpos de niños desaparecidos Leer más

Pese a las críticas recibidas por la actuación de las Fuerzas Armadas en este caso, el Gobierno reafirmó su respaldo a los militares, especialmente en el contexto del conflicto armado interno vigente. Según De La Gasca, existe una campaña de desinformación que busca desacreditar los esfuerzos de seguridad implementados por el presidente Daniel Noboa. Sin embargo, aclaró que los posibles actos de los 16 militares investigados no deberían afectar la imagen general de las fuerzas del orden.

El ministro también enfatizó la importancia de garantizar la seguridad de los militares implicados durante el proceso judicial, dadas las posibles represalias dentro de las cárceles. Advirtió sobre el riesgo de incidentes auto provocados que podrían desestabilizar el sistema penitenciario, reiterando la necesidad de mantener un control estricto para evitar mayores conflictos.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ