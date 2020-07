Martínez: “Mientras no haya dictamen de Contraloría las obras seguirán”

El pasado 14 de mayo, la Policía detuvo a José Véliz, segundo contratista del hospital de Pedernales, y a Jean Carlos Benavides, asesor de Daniel Mendoza. Quince días después la Fiscalía pone a Mendoza y al legislador Eliseo Azuero a la cabeza de una red que pretendía usar el dinero de la construcción del hospital para coimas. El Secob, entidad contratante de la obra pasará al ministerio de Transporte y Obras Públicas, que ya anunció que la esperada construcción quedará a manos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

- ¿Por qué al final decidieron darle la obra al Ejército?

- Esta es una institución que tiene experiencia específica, experiencia en hospitales. Tiene un buen prestigio. Hemos acordado que se use mano de obra local y transporte local para que parte de los ingresos que genere este contrato puedan quedarse en la localidad.

- ¿Para cuándo está previsto que se firme el contrato?

- El 17 de julio se emitió la resolución de terminación unilateral con el Consorcio Pedernales. Estamos en la solicitud del pago de las garantías, ya se notificó a la compañía de seguros del cobro de la garantía de fiel cumplimiento y desde esta semana estamos a la expectativa de que el consorcio devuelva el anticipo, tiene diez días hábiles. Si no lo hace, nosotros ejecutaríamos las garantías. Con respecto al nuevo proceso ya hemos pedido a Finanzas la certificación presupuestaria para poder hacer el nuevo contrato, eso significa tener el presupuesto de 16 millones de dólares en el MTOP. Esperamos que esto se dé hasta septiembre próximo.

- ¿Qué va a pasar con el contrato de fiscalización?

- Ese contrato también se dio por terminado, ya que si no hay contrato original, no cabe un contrato de fiscalización. Tenemos que hacer uno nuevo y se está analizando ya entre empresas manabitas que puedan hacer el trabajo y se informará la próxima semana quién será. También se contratará por régimen especial.

- En una de las conversaciones entre los implicados en el caso de Pedernales se descubre que ellos se avisan de la visita que usted hizo el 14 de mayo a la obra para intentar engañarlo, ¿qué le dijeron sobre el avance de los trabajos?

- En ese momento estábamos a muy pocos días de la reactivación de la obra que fue suspendida por la emergencia sanitaria. Entonces lo que vimos era algo de movimiento de tierra y el cerramiento, pero tampoco esperábamos que haya algo superior porque era muy poco el tiempo que estaba en vigencia la obra. Entonces no tengo mucho que comentar sobre ese asunto.

- Pero al enterarse de esas declaraciones no sintió que lo intentaron engañar....

- No. Como ministerio no estamos pensando en lo que pasó, sino en cómo podemos sacar adelante este y los demás proyectos que tenemos asignados y lo que haya sucedido antes es asunto de quienes estaban encargados.

- Además de Pedernales hay otras obras cuestionadas como el hospital de Bahía o Manta, ¿se revisarán esos contratos?

- El administrador temporal que designamos solicitó a Contraloría que haga exámenes en todas las obras. Más allá de eso creemos que hay que intentar continuar las obras y luego la Contraloría determinará si hay o no irregularidades en los procesos precontractuales.

- Es decir que esperarán esos resultados para tomar decisiones...

- Sí, el que se encarga del control es la Contraloría y mientras no haya algún dictamen al respecto las obras tienen que continuar su marcha como estaba programado.

- En el caso del hospital de Bahía, hay una familia que asegura que el terreno aún les pertenece, ¿qué va a pasar con eso?

- Eso es lo que dicen ellos. Ahí quien tiene la respuesta es Inmobiliar porque fueron ellos los que hicieron el proceso de expropiación, y de lo que me informaron este terreno fue expropiado y el cheque fue consignado en el juzgado pertinente. Existe un proceso bien realizado más allá de la queja que tienen los anteriores dueños, pero una vez que el cheque es consignado en el juzgado el proceso queda terminado.

- En ese mismo hospital, el contrato de fiscalización fue adjudicado a la empresa de uno de los procesados por el caso Pedernales, ¿qué va a pasar con ese contrato?

- Es una de las personas involucradas, pero no tiene sentencia. Para nosotros no es tan fácil actuar simplemente porque están involucradas algunas personas. Estas son obras que tienen un avanzado estado de ejecución y son muy ansiadas por la población y tenemos el compromiso de cumplir la entrega en el menor tiempo posible.

- Es decir que aquí no pesa que el señor esté involucrado en este caso de corrupción para terminar el contrato...

- Tenemos que esperar a lo que diga la autoridad pertinente de control, porque nosotros no lo somos. Mientras la Contraloría no se pronuncie sobre estos procesos no hay fundamento para poder detenerlo o terminarlo.