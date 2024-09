Manzano pide disculpas públicas por entregar tarde la información sobre los cortes

La Ministra del Ambiente y titular del Comité de Operaciones Emergentes (COE) Nacional, Inés Manzano, señaló en dos entrevistas realizadas el 23 de septiembre de 2024 que está al tanto de que no se cumplen con eficiencia los horarios de apagones en Ecuador, una situación que, además, fue anunciada pocas horas antes de que terminara el domingo 22 de septiembre.

"Primero, ofrezco disculpas públicas por haber entregado la información tan tarde. Me hago cargo de eso y lamento decirle a toda la ciudadanía que esto es algo necesario y urgente. No podemos perder la previsibilidad del abastecimiento de energía eléctrica, y estamos en momentos críticos", respondió en el programa En Contacto Directo de Ecuavisa.

La semana anterior, el Gobierno Nacional anunció que los cortes de energía se darían durante cuatro días, entre las 22:00 y las 06:00, pero cerca de la medianoche del domingo 22 de septiembre, el Ministerio de Energía y Minas informó que, "debido a una radicalización de los cambios climáticos en los últimos días", era necesario "redistribuir la suspensión del servicio eléctrico".

🔴 #ENVIVO | ¿A qué se debe el cambio en los horarios de los cortes de luz previstos para la semana del 23 al 29 de septiembre en el país?



Inés Manzano, ministra de Ambiente, especifica las razones por la que el Gobierno cambió el cronograma de los apagones.



Mira… pic.twitter.com/45cxkyg5fK — Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) September 23, 2024

No obstante, Manzano prefirió no profundizar en temas eléctricos o de abastecimiento, justificando que, de acuerdo con las resoluciones del COE, solo el Ministerio de Energía puede informar los detalles de las decisiones tomadas. Agregó que Antonio Goncalves está delicado de salud y, por ello, no ha podido presidir los pronunciamientos ante la prensa.

Cambios en los horarios de luz a última hora

En el programa Punto de Orden de Radio Centro, subrayó que ha "pedido que el Ministerio de Energía y Minas sea quien hable de las medidas energéticas. Es un tema técnico, y adicionalmente, ellos son los voceros oficiales... El próximo COE tiene que ser el fin de semana (28 y 29 de septiembre) para tener una visión de lo que ha pasado porque según la proyección del INAHMI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología) es que del 23 al 25 de septiembre se pronostica lluvias en zonas aisladas del callejón iterandino".

"Esos son los horarios definitivos para toda la semana, hasta el 29. No hay cambios en eso, lo que sé es que hoy el ministerio de Energía hoy sale a dar una explicación para que sean ellos los que hablen, ellos los que afronten las medidas energéticas y que expliquen el por qué de los horarios".

¿Cuándo lloverá en Ecuador?

#ENTREVISTA | Buenas noticias frente al estiaje. La ministra de @Ambiente_Ec, Inés Manzano, informó que, de acuerdo con un informe del @inamhi_ec, se espera la presencia de lluvias entre hoy y el 25 de septiembre en ciertas áreas del callejón interandino, extendiéndose a toda… pic.twitter.com/OgeVjFGAQZ — CENTRO Digital (@radiocentroec) September 23, 2024

