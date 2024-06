Patricio Maldonado: “El veto total podría tener vicios de inconstitucionalidad”

Contexto: Los alcaldes de Ecuador han estado tocando la puerta del gobierno central desde que se vetó totalmente la Ley Reformatoria a varias Leyes Orgánicas para Asegurar la Asignación Directa y Oportuna de Recursos de los Ingresos Permanentes y No Permanentes a los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Aún no han recibido respuestas para encontrar soluciones al atraso de los pagos. Entienden que se trata de un problema heredado, pero al igual que el Gobierno, ellos señalan que han asumido cargos con complicaciones y las han tenido que resolver.

P. - ¿Qué medidas van a tomar luego del veto total a la ley que exigía el pago de las asignaciones a los gobiernos locales?

R. - Primero abrigábamos la esperanza de que sea un veto parcial, no total. Pero al parecer hay una resolución anterior al veto total, que de alguna forma nos permitiría una declaración inconstitucional de la medida. Estamos empezando a trabajar con las direcciones nacionales jurídicas.

P. - ¿Incluirán a las juntas parroquiales y prefecturas?

R. - Sí, pero esta acción no va en desmedro al Gobierno nacional, solo es el afán de cumplir con lo planificado y propuesto en campaña. De ser viable la acción, se presentaría máximo en 30 días.

P. - ¿Si no es factible?

R. - Tendremos que esperar un año para volverlo a tratar en la Asamblea Nacional, que no será la misma debido al proceso electoral que se avecina y nosotros estaremos como autoridades hasta 2027.

No esperábamos que de manera tan tácita se tome la decisión, sin espacios de trabajo, para ver qué soluciones tomar Petricio Maldonado presidente de la AME

P. - ¿Por qué esta vez son más pacíficos en el pedido de pago de recursos, en abril pasado anunciaban ir a las calles a protestar?

R. - Son escenarios diferentes. Para ese entonces teníamos cinco meses de retraso. Luego del anuncio, inmediatamente se comunicaron con nosotros y se planificó una salida. Ahora hay una normalidad parcial desde enero a marzo. Ya en abril y mayo nos deben. Pero aún hay pendientes de septiembre, octubre y noviembre

P. - ¿Cuál es el total de la deuda del Estado con los municipios?

R. - Son aproximadamente $690 millones. Por modelo de equidad territorial, Ley Amazónica, devolución del IVA y otras leyes más.

P. - Pero el presidente ha señalado que ustedes responden a ciertos intereses políticos...

- No creo que lo haga de mala intención. Lastimosamente está mal asesorado en temas económicos. Dice que está al día con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), pero eso no es así como lo manifiesta en entrevistas y declaraciones públicas.

P. - Los alcaldes cuestionan que se pague con bonos del Estado en vez de dinero...

R. - Es que no estamos pidiendo un aumento de presupuesto, estamos pidiendo, lo que el gobierno custodia: el Banco Central transfiere los recursos a Finanzas y este último debe entregarlo a los municipios. Pero lastimosamente esos $ 159 millones mensuales no llegan a los municipios, sino que se usan para cubrir otros temas.

Entendemos que son deudas heredadas, pero nosotros asumimos con problemas de otros y estamos para resolverlos Patricio Maldonado Presidente de la AME

P. - Pero el Gobierno dijo que existen otras prioridades antes que pagar a los GAD.

R. - Sabemos que no es fácil y que más allá de cualquier expresión con tintes políticos todos queremos construir país, dar respuesta a la comunidad, porque entendemos los problemas sociales por los que pasa Ecuador, pero para eso estamos, para trabajar en conjunto y se puede aportar desde lo local con obras y atenciones, y para eso se necesitan los recursos.

P. - Finanzas dijo en abril que las cosas se iban a normalizar.

R. - No pasó y fue peor, porque no esperábamos el veto total, también que antes de tomar la decisión se hayan dado mesas de diálogo con las partes, compromisos para que los recursos pasen directamente, alguna propuesta, pero no fue así.

P. - ¿Ustedes han tenido acercamiento con el presidente o con su ministro de Finanzas?

R. - No hemos podido tener ningún espacio de diálogo, hemos estado buscando y no lo hemos encontrado. Ojalá que en los próximos días se pueda con el presidente; y, si no lo logramos, que sea al menos con el ministro de Finanzas.

Sobre la seguridad ciudadana

P. - ¿Cómo avanzan los pedidos de seguridad para alcaldes y concejales?

R. - Se han generado mesas de trabajo en donde se han podido plantear al Ministerio del Interior que se mejoren las condiciones, como conceder el resguardo. Pero aún la lista es larga y están en espera.

Los municipios piden "empatía" porque les exigen responsabilidades sin recursos

P. - También está la responsabilidad asignada por la misma cartera para aportar a la seguridad nacional desde lo local.

R. - Los municipios tenemos bajo normativa la creación de los centros de seguridad ciudadana que son espacios de monitoreo y control. Pero hay que entender que el 85% de los municipios son pequeños y deben discernir qué es demandante económicamente y administrativamente y es en eso en lo que estamos imposibilitados. Insistimos que hay que construir política pública en función de la realidades territoriales y, antes de eso, socializar las medidas.

Perfil del entrevistado

Presidente de la AME y también alcalde del cantón azuayo Nabón , desde el año 2019.

, desde el año 2019. Es especialista en administración de Empresas y en proyectos de Seguridad Ciudadana.

En 2021, fue vicepresidente del Instituto Mejores Gobernantes Latinoamericanos, en México.

