Para una madre que ve cómo la salud de su hijo se consume a diario entre fiebres, vómitos y diarreas recurrentes, resulta difícil -si no imposible-, aceptar que debe esperar que transcurran los días hasta que llegue el de la siguiente cita médica asignada, casi un mes después. Más aún, si tiene sospecha de cáncer.

Sandra Galarza, madre de un pequeño de 4 años, el último de sus cuatro hijos, transmite en su relato la desesperación porque su niño sea atendido en un hospital. En uno público, porque su situación de desempleada, jefa de hogar desde que durante su último embarazo su esposo los dejó, y cuyos pocos ingresos los obtiene como manicurista eventual, no le permiten otra posibilidad.

Según relata a EXPRESO, el menor empezó a sentirse mal hace unos meses y ella le vio una pequeña ‘bolita’ en el cuello. Por ello decidió llevarlo al centro de salud ubicado en la cooperativa Francisco Jácome, cercano a su domicilio, en la cooperativa 12 de Octubre, en el sector de Mapasingue Oeste.

El diagnóstico del médico que lo trató fue ‘ganglio hipertrófico’, esto es, la formación de una masa en un ganglio, y le dio una ‘referencia’ (lo derivó) al Hospital pediátrico Francisco de Icaza Bustamante.

Allá fue atendido por consulta externa el 29 de julio y luego el 16 de agosto. La señora cuenta que ‘la bolita’ en el cuello no había desaparecido y que el niño mostraba delgadez y debilidad por las fiebres, diarreas y porque vomitaba lo que comía.

Le hicieron varios exámenes y le enviaron a realizarse otros en un laboratorio privado (Salud dice que estos costos son asumidos por la entidad como prestación externa de servicios; pero la señora afirma que tuvo que pagarlos prestando dinero) y le dieron una nueva cita para el 29 de septiembre. También le asignaron otras dos consultas para el 12 de diciembre, con un otorrino y con una nutricionista. Pero no lo internaron.

Informe El Hospital del Niño dice que la inflamación del ganglio del menor es por un proceso infeccioso, no por uno oncológico. Aunque aún no se ha realizado una biopsia.

Con los días, el menor se siguió complicando al punto que debió recibir suero para rehidratarlo, gracias a la ayuda de Karen Martínez, una activista de derechos humanos que además gestiona donaciones para pacientes infantiles de cáncer.

“En el hospital le recetaron Pediasure, pero a veces también lo vomita”, explica la madre.

Angustiada por la situación de su hijo y acompañada por Martínez, el viernes pasado volvieron al hospital para pedir que internaran al niño. Pero aseguran que les dijeron que no había disponibilidad de camas y que para ser atendidos debían esperar la próxima cita.

El subdirector clínico del hospital, Ciro Soriano, dice no tener registro de eso, pero sí de las dos primeras consultas. Descarta que se trate de un caso de cáncer y afirma que, basado en los resultados de los exámenes que tienen y el historial del menor, quien ya ha estado antes en esa casa de salud, el diagnóstico es ‘hipertrofia (crecimiento) de amígdalas’, posiblemente por alguna infección; ‘desnutrición proteica calórica’ y ‘anemia por deficiencia de hierro’. “Para nada es cáncer”, reitera.

También explica que si el menor no fue internado tras las consultas médicas fue porque su cuadro no cumplía los criterios que establece esa casa de salud para tomar esa decisión. Acotó que, por ejemplo, cuando un paciente llega vomitando, deshidratado o con dificultades para respirar, o consideran que está en peligro su vida, deciden su ingreso de manera inmediata. Pero que este no era el cuadro del niño.

Sin embargo, como Martínez publicó el caso a través de sus cuentas en redes sociales con el pedido de atención médica de Galarza y esto se hizo viral, el Ministerio de Salud decidió adelantarle la cita del 29 y este jueves 1 de septiembre trasladó al menor al hospital, donde estará internado uno o dos días hasta que se mejore. Es decir, lo que rogaba la madre.