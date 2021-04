Lourdes Tibán: "Jaime Vargas le ha fallado a los pueblos y nacionalidades del Ecuador"

La dirigente del movimiento indígena, Lourdes Tibán, califica como traidor al presidente prorrogado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Jaime Vargas, quien ha manifestado su respaldo al candidato presidencial del correísmo, Andrés Arauz. En entrevista con Teleamazonas, la exlegisladora empezó afirmando que no le sorprende la postura de Vargas anunciada el pasado sábado. "Cuando pasó este proceso electoral y no trabajaron por Yaku Pérez ya no hay sorpresa. Eso se veía venir", precisó.

Tibán dijo estar indignada por el desacato de Vargas a la resolución de la Conaie de promover un voto nulo y no respaldar a ninguno de los dos candidatos presidenciales finalistas de cara a la segunda vuelta electoral. "Sí me indigna que esa decisión de votar nulo, de la noche a la mañana, el sábado de gloria resucitó el Judas y dice que vamos a apoyar a ese que nos ha ultrajado tanto (refiriéndose al correísmo). No solo es una burla al movimiento sino como se quita autoridad".

Si el propio presidente de la Conaie sale a limpiarse con esta resolución, prácticamente la Conaie ha perdido su horizonte. Lourdes Tibán, dirigente indígena.

Vargas participó el pasado sábado en un evento junto al candidato Arauz al quien manifestó su respaldo, lo que provocó la reacción de varios dirigentes indígenas. Mientras que la Conaie y la Ecuarunari emitieron comunicados al respecto que también merecieron el comentario de Tibán. A su parecer, el texto de la Ecuarunari es más contundente y guarda sentido, mientras que el de la Conaie "solo le falta agradecer y felicitar" a Vargas. "No encuentro en ninguna parte del texto que diga que se desautoriza o destituye o se suspende. No es que ha fallado al pueblo ecuatoriano sino a todos los pueblos y nacionalidades del Ecuador".

Perú, Ecuador y Bolivia mantienen su "superdomingo" electoral pese a la covid Leer más

La CONAIE ratifica su postura oficial por el voto nulo ideológico en las #Elecciones2021Ec. En el último consejo ampliado del 10 de marzo nuestra estructura organizativa decidió de forma masiva y colectiva no apoyar ningún candidato. Nuestra lucha no depende de ningún gobierno. pic.twitter.com/9iXEYkpmLT — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) April 4, 2021

Tiban precisó que la postura de Vargas es personal, pero al venir de una autoridad indígena no se puede separa su pronunciamiento del cargo que ostenta. A su criterio, lo que Vargas debió hacer primero es renunciar al cargo y luego, si ese era su deseo, salir a manifestar su postura personal que de todos modos debió guardar coherencia con la resolución de la Conaie del pasado 10 de marzo en Guaranda. "Quienes hemos estado en estos cargos llevamos una representación implícita. No puedes desorientar de tal manera que le dejas 'chumado' (confundido) a todos los ecuatorianos y las bases preguntan y ahora qué hacemos".