La Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional conoció ayer el cronograma de actividades para la redacción del informe para el segundo debate de la Ley para Garantizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo en caso de violación.

El calendario contempla al 25 de enero de 2022 como la fecha tentativa para la votación del texto final del proyecto de ley, por lo que se deduce que la Asamblea no cumplirá con el plazo de seis meses otorgados en su sentencia para la aprobación de la ley. Este plazo terminará el 28 de diciembre próximo.

El proceso inició ayer con el conocimiento de las fechas y el análisis de los aportes expuestos en el primer debate. Continuará con la recolección de criterios de expertos sobre el tema del tiempo límite de gestación para que una mujer pueda acceder al aborto voluntario. A esto le seguirá otra sesión para escuchar a expertos sobre el tema de los requisitos previos antes de someterse a esta práctica.

Entre el 16 y 22 de diciembre próximos, se instalará una mesa de trabajo técnico con los equipos de asesores de la comisión y de cada legislador para redactar el informe para el segundo debate que pasará, ya a inicios del próximo año, a análisis dentro de la mesa legislativa.

He escuchado que en esta mesa no ha existido debate... existen más de 40 comparecencias. Alejandro Jaramillo, presidente de la Comisión de Justicia

El 5 de enero está previsto que se someta a votación el texto dentro de la comisión para que, luego de diálogos con la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, se convoque al segundo debate para el 11 de enero próximo.

La comisión contempla un período tentativamente de ocho días (del 12 al 19 de enero), en los que el pleno ordene introducir los argumentos expuestos en el segundo debate para que el texto sea sometido a votación el 25 de enero, de acuerdo al calendario.

Luego de conocido el cronograma se analizaron los criterios de los comisionados sobre las observaciones expuestas en el primer debate. El presidente de la mesa, Alejandro Jaramillo, reconoció que luego del análisis del primer informe se develaron tres nudos críticos:la temporalidad, los requisitos y la objeción de conciencia.

Sentencia. La Defensoría del Pueblo entregó el proyecto de ley el 28 de junio pasado. La Corte Constitucional otorgó un plazo de seis meses para su debate.

Sobre el primer aspecto, Jaramillo reconoció que existen varios criterios. Hay legisladores, dijo, que creen que debería practicarse un aborto hasta las 12 semanas de gestación, otros hasta las 15 semanas, otros hasta las 22 o 24 semanas y otros creen que no debe establecer un plazo. Uno que se inclina por esta última opción es José Agualsaca, de la bancada correísta de Unión por la Esperanza. “En el último pleno expresé que no debe haber temporalidad porque sería restrictivo”, comentó.

Fausto Jarrín, también del bloque correísta, cuestionó las alusiones expuestas por terceros a una supuesta falta de debate en el pleno de la mesa, que también fueron rechazadas por Jaramillo. “Hemos tenido suficientes comparecencias y que todavía tengamos disensos no significa que no haya habido un debate, sino que todavía no nos hemos puesto de acuerdo”, manifestó Jarrín.