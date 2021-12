Puntos rojos. El aborto es un tema espinoso y un reflejo de eso fue el primer debate de la Ley Orgánica para Garantizar el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en caso de Violación en el pleno de la Asamblea Nacional. Casi cuatro horas de comisión general antecedieron a la lectura del informe de la Comisión de Justicia para dar paso al debate en el hemiciclo que desveló tres puntos críticos: la temporalidad de la gestación para facultar la práctica del aborto, los requisitos para acceder a ello y la objeción de conciencia del médico.

Johanna Moreira, de la bancada de la Izquierda Democrática, quien abrió el análisis del texto, explicó citando a Juan Sebastián, asesor de la jueza ponente de la Corte Constitucionalidad, Karla Andrade, que la temporalidad y de los requisitos no son en absoluto vinculantes para el asambleísta al momento de desarrollar la norma. “La sentencia de la Corte Constitucional da alertas de cómo debería modificarse el proyecto de ley, pero al final del día será nuestra decisión”.

No se trata de que esta Asamblea se posicione en dos extremos... se trata de las niñas, mujeres y adolescentes que han sido violadas, hoy están embarazadas y están forzadas a convertirse en madres. Johanna Moreira, de la bancada de la Izquierda Democrática.

Sin embargo, dudas como las del asambleísta independiente Omar Cevallos son las que rondan algunas curules. “Cómo es posible que no se fije un tiempo para practicar el aborto”, replicó el legislador por Guayas en medio del debate sobre el contenido del informe en este aspecto en específico.

La legisladora Geraldine Weber, de las filas del Partido Social Cristiano, se mostró en contra del contenido y dijo que este no recoge artículos que castiguen al violador. “La compañera Johanna (Moreira) dijo que son 2.500 niñas violadas. Es atroz y asqueroso que hayan 2.500 niñas violadas, pero créanme que este bebé que está aquí (sosteniendo en su mano una réplica de un nonato) no las violó y no las va a reparar. Las va a reparar, apresar y perseguir al violador”, replicó.

La violación es lo que le causa trauma a las mujeres. En ninguna parte del mundo el aborto va a reparar el trauma que una mujer vive por violación... El proyecto no fija protocolo para encarcelar al violador. Geraldine Weber, legisladora del Partido Social Cristiano.

Es un tema que divide posturas, tanto que en los diferentes bloques hay posiciones a favor y en contra. La bancada correísta de Unión por la Esperanza, en un comunicado, libera a su bandera política y deposita el peso de las posiciones en cada uno de sus miembros.

En este momento no estamos debatiendo si hay ley o no, estamos debatiendo por la mejor construcción de ley que ya existe y tenemos que ser consecuentes con las menores violadas. Jhajaira Urresta, asambleísta de Unión por la Esperanza.

El tiempo también mete presión al debate legislativo. El 28 de abril pasado, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad del artículo 150 del Código Integral Penal dando paso a la despenalización del aborto por violación. Y dio un plazo de seis meses contados, desde la entrega del proyecto de ley a la Asamblea Nacional por parte de la Defensoría del Pueblo, para su aprobación. Ese plazo termina el 28 de diciembre próximo y se acerca un periodo de vacancia legislativa que iniciará el 16 de diciembre.

El documento deberá regresar a la comisión para la redacción del informe para segundo y definitivo debate. El debate, hasta pasada las 19:00 de hoy 9 de diciembre de 2021, seguía en el pleno de la Asamblea.