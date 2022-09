Hace un año, la Fiscalía y la Policía allanaban la vivienda del abogado José Joaquín Franco, cercano al exalcalde de Guayaquil Jaime Nebot.

Durante las primeras horas del 24 de septiembre de 2021, los agentes llegaron a una vivienda en Samborondón. La diligencia también se cumplió en las oficinas de la Contraloría en el Puerto Principal. Las acciones se dieron dentro de una investigación previa derivada del caso llamado Las Torres.

Cerca de un año después, la Fiscalía Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción 1, que investiga un presunto tráfico de influencias, ha emitido cinco impulsos con unas 85 diligencias.

“Sin poder dar más información por cuanto el mismo se encuentra en investigación previa”, respondió la Fiscalía a EXPRESO. Días después de la diligencia, la defensa de Franco aclaraba en un comunicado que no ha intervenido en el cometimiento de ningún delito, por lo que consideraba que el allanamiento fue un acto injusto, inconstitucional, ilegal y violatorio de los derechos humanos.

Pero el de Franco es uno de los expedientes que menos tiempo han permanecido en investigación previa. El caso Caminosca lleva cerca de cinco años en investigación previa. Se reveló en Estados Unidos en 2017 y evidenció un esquema de sobornos que involucró al exvicepresidente Jorge Glas. La Fiscalía informó que la causa por posible cohecho se sustancia en la Unidad de Fuero de Corte Nacional y que se han dispuesto 223 diligencias para esclarecer los hechos. Igual que en el caso Franco, la Fiscalía se ampara en la reserva de la investigación previa, pero precisa que el “cohecho es imprescriptible”.

La carga de trabajo de las fiscalías la sufrimos también los abogados. Franklin Bravo,

​exfiscal de Pichincha

Como este hay otros en contra de exasambleístas por posible cobro de diezmos. Los denunciados eran una veintena, entre 2018 y 2021. Según el reporte de la Fiscalía, hay 10 causas abiertas. Todos por presunta concusión.

Hay 18 casos por la Refinería del Pacífico: cuatro en Manabí y 13 en Pichincha, y una instrucción fiscal. Del terremoto de 2016 quedaron tres casos por delincuencia organizada, tráfico de influencias y lavado de activos.

Del de Sobornos salieron siete causas por concusión, cohecho, lavado de activos y tráfico de influencias. Un exfiscal general que pidió la reserva de su nombre recuerda que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) dice que las investigaciones previas no pueden estar abiertas más de un año en delitos de hasta 5 o dos en delitos de más de 5 años.

Dice que los expedientes demoran porque en muchos casos (demasiados) no existen elementos para formular cargos, “pero no se tiene el valor para archivarlos porque nuevamente el avispero se agita. Hay casos en los cuales la carga de trabajo de los fiscales hace que despachen como pueden y si no está alguien presionando y moviendo el caso, duermen en las estanterías. Él conoció que existen casos abiertos desde la época del exfiscal Washington Pesántez.

Él indica que cuando salió en 2011 quedaron abiertas investigaciones importantes. “Me llama la atención que en 11 años desde que dejé la Fiscalía han pasado cinco fiscales entre titulares y encargados y no hayan avanzado en formular cargos por lo menos, en iniciar instrucción y peor llegar a sentencia en casos importantes”.

La abogada María Teresa Torres reitera que mantener una investigación previa aperturada indefinidamente, sin que exista sustento alguno que amerite el aparataje judicial volcado a la investigación de hechos que en muchos casos ni siquiera constituyen delito, viola la seguridad jurídica y causa un grave perjuicio a la honra de quienes han sido denunciados.

La falta de fiscales es una situación que evidenció la fiscal Diana Salazar en su rendición de cuentas de marzo. Precisó que se requiere incorporar 577 agentes más. El exfiscal Franklin Bravo expone que la tasa de fiscales recomendada para Latinoamérica es de 8 por 100.000 habitantes.