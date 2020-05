Lenín Moreno suma voces en contra tras su propuesta de adelantar impuestos

La idea no fue solo impopular sino también inconveniente. El sector productivo cuestiona que el gobierno del presidente Lenín Moreno inicie su último año de labores con la intención de meter la mano a su golpeada liquidez.

La recaudación anticipada de tributos, además de ser una alternativa aún escueta, atenta contra el empresario formal que debe combatir los efectos negativos de la emergencia sanitaria derivada por el coronavirus. En eso coinciden todos los gremios del sector privado consultados por EXPRESO.

Según el primer mandatario, durante su corta ponencia del 24 de Mayo, se exigirá el pago de un adelanto en los impuestos de grandes empresas y de quienes ganen más de 5.000 dólares mensuales. Esa orden no debe pasar por la Asamblea Nacional porque el estado de Excepción, decretado por el mismo Moreno, permite que el presidente tome estas decisiones sin consultar a otros sectores.

Felipe Ribadeneira, titular de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), fue el primero en reaccionar ante el discurso presidencial por los tres años de labores. Dijo que el Ejecutivo ya falló en su afán de pedir dinero a los ecuatorianos para generar dólares para el gobierno. La Asamblea Nacional no dio paso a esa propuesta porque, como era de esperarse, se entendió que las empresas no han tenido los niveles de ventas por el aislamiento domiciliario y la expansión de la pandemia.

“El Ecuador iba a ser el único país del mundo que imponga impuestos en esta crisis. Como no lo consiguió quiere hacerlo a través del adelanto de impuestos cuando el problema es de liquidez. La presión de liquidez en la cadena de pagos no ha cambiado”, adelantó Ribadeneira al tiempo que dijo que Fedexpor se opondrá a la nueva pretensión estatal.

Henry Yandún, representante del sector de la construcción, considera cuestionable que el gobierno por un lado ofrezca créditos de reactivación productiva y de otro anuncie más impuestos o al menos adelantar los existentes. Una contradicción.

Algo que critican todos los consultados es que, tal como era habitual en el gobierno del expresidente Rafael Correa, se suelten anuncios sin detalles y se mantengan días o semanas de incertidumbre. Sobre todo, aclaran, cuando la emergencia sanitaria ya elimina certezas en el mercado.

Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad del frente económico o del Servicio de Rentas Internas (SRI) ha dado detalles de los impuestos que se anticiparán ni a qué grupos productivos alcanzará la propuesta presidencial.

Este Diario consultó con otros sectores sobre su postura ante el anuncio del domingo. Aquí sus primeras reacciones.

Caterina Costa. Para la titular del Comité Empresarial Ecuatoriano, la propuesta es inoportuna. “No considero que es momento de extraer liquidez del sector privado, ya que merma la dinámica del consumo y su impacto en la producción y el empleo”.

Patricio Alarcón. El presidente de la Cámara de Comercio de Quito cuestiona la iniciativa de pedir dinero a quienes ganen 5.000 dólares. “Cuando estás en medio de una crisis debes apoyar a las empresas. Igual a la gente que le quitas plata y consume menos”.

Francisco Alarcón. El expresidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil detecta errores en la propuesta. “Es un error, pues en situaciones como la actual lo último que se debe hacer es retirar liquidez del sector privado. Hay que estimular el consumo, no debilitarlo”.

Antonio Collahuazo. El representante de trabajadores petroleros detecta fallas. “Un presidente sin apoyo debería dedicarse a buscar soluciones y no mantenerse en la posición de un recaudador de impuestos. Va calentando peligrosamente el ambiente de protesta y repudio.

Una de las mayores preocupaciones de los empresarios es que el gobierno no cuente con un estudio técnico que confirme que empresas no han tenido una reducción significativa de sus ingresos por la emergencia sanitaria. También esperan que se considere que cualquier cálculo de recaudación anticipada debe tomar en cuenta la realidad nacional y no fijarse en, por ejemplo, las ventas e ingresos de 2019. La economía, destacan, es muy diferente ahora.

Silverio Durán, representante del sector de la construcción, espera una respuesta técnica y no una medida sin sustento. Lo contrario sería lo habitual en las propuestas gubernamentales.