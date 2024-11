"No le tengo miedo", responde Mónica Palacios a Noboa por querella por calumnia

La asambleísta del correísmo Mónica Palacios reaccionó este 6 de noviembre de 2024 a la querella por calumnias presentada por el presidente Daniel Noboa en su contra.

La causa contra Palacios está en manos de la jueza nacional, Mercedes Caicedo, a cargo de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia.

Aunque la legisladora correísta indicó no tener mayores detalles, pues aún no ha sido notificada, lamentó que el presidente Noboa no esté enfocado en resolver los problemas de los ecuatorianos.

"No le tengo miedo. Estoy avalada por la Constitución y tengo todo el derecho de fiscalizar", reaccionó Palacios y adelantó que no existe tal calumnia, ya que sus denuncias están documentadas.

El presidente Daniel Noboa presentó una querella en contra de la Mónica Palacios, asambleísta de la Revolución Ciudadana. La acusa del delito de calumnia.



Mónica Palacios espera un espíritu de cuerpo de la Asamblea Nacional

Para que el proceso continúe, será el Pleno del Legislativo quien deba autorizar o negar la posibilidad de que la jueza siga adelante con el juzgamiento.

Sobre esto, Palacios indicó que "ninguno de los asambleístas van a votar a favor de que se me quite la inmunidad porque eso significa que se pueden ir en contra de cualquier otro asambleístas".

La asambleísta correísta incluso señaló que espera que la Asamblea Nacional tenga un espíritu de cuerpo como lo ha hecho en otros casos.

