También el presidente Guillermo Lasso respondió a la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, quien cuestionó el manejo del Gobierno del tema de la inseguridad en esta ciudad, tras la explosión de una bomba en el sector del Cristo del Consuelo, en la madrugada de este domingo 14 de agosto, que dejó al menos cinco muertos y 16 personas heridas.

"La Sra. Alcaldesa parece no comprender que el enemigo del país es el narco terrorismo que se quiere instalar en la sociedad; y no el Gobierno. En países que se han vivido estas penosas experiencias, las autoridades actúan en unidad y no divididas como sugieren sus declaraciones", escribió Lasso a través de su cuenta en la red social Twitter.

"La Sra. Alcaldesa parece no comprender que el enemigo del país es el narco terrorismo que se quiere instalar en la sociedad; y no el Gobierno. En países que se han vivido estas penosas experiencias, las autoridades actúan en unidad y no divididas como sugieren sus declaraciones."

En un comunicado, Viteri afirmó que "las bandas criminales se han convertido en un gobierno dentro de otro gobierno en Ecuador", lo que sustentó con un recuento de algunos de los principales hechos de violencia ocurridos en lo que va del año, como las masacres en las cárceles o los ahorcados en uno de los pasos peatonales de Durán.

"Un presidente es el protector de su pueblo, pero hasta ahora no hemos visto ni un solo paso seguro para combatir la delincuencia... ¿Quién manda aquí: el crimen organizado o un Gobierno esclavizado?", cuestionó la alcaldesa, quien citó que el Municipio porteño ha aportado con 50 millones de dólares en vehículos y equipos para la seguridad de la ciudad.

Antes de Lasso, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, también había respondido a la alcaldesa: "Actúe, por primera vez, con responsabilidad y sin demagogia. No pensando en los votos que deberá captar para mantenerse en el cargo, sino en la alta representación que ostenta frente a todos los guayaquileños. Con eso sería bastante", expresó.

Previamente, Lasso también anunció a través de Twitter la activación de un Gabinete de Seguridad en Guayaquil para adoptar "las medidas necesarias" y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas de los que llamó "actos terroristas".

"Mis condolencias a las familias que fueron víctimas de los actos terroristas sucedidos la madrugada de hoy en Cristo del Consuelo. He dispuesto la activación inmediata del Gabinete de Seguridad para tomar todas las medidas necesarias para la protección de Guayaquil", escribió el mandatario.

"Condenamos todo acto delictivo que ponga en peligro la vida de los ecuatorianos. Los responsables se enfrentarán ante todo el peso de la ley y las familias víctimas de este atentado tendrán toda la asistencia social que sea necesaria por parte de este Gobierno", agregó.

El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias del Ecuador (Sngre) confirmó también a través de su cuenta de Twitter que, además de las víctimas, ocho viviendas resultaron destruidas, así como dos vehículos.