La tensión no baja. El presidente Guillermo Lasso continúa enfilando sus críticas en contra de la Asamblea Nacional con la que mantiene una tensa relación, recrudecida con el rechazo a la Ley de Inversiones uno de las pilares legales del Ejecutivo para impulsar su plan de Gobierno. "Hay otros (asambleístas) que solo viven con la mano en el bolsillo para contar el dinero que se han robado", dijo el primer mandatario en el marco de un evento en Archidona, provincia de Napo cuando resaltaba la gestión de un legislador oficialista, Washington Varela.

Volvió a increpar al Legislativo por no aprobar la Ley de Inversiones que a su criterio iba a generar plazas de empleo. "Dígame si ese no es un motivo para que un Gobierno sensible se dedique a trabajar para generar empleo. Pero la mayoría en la Asamblea le dieron la espalda a ustedes. No nos vamos a dar por vencidos. Vamos a trabajar para darles empleo", replicó.

El primer mandatario, luego del archivo de la mencionada ley, señaló a cinco legisladores de Pachakutik de pedir prebendas a cambio de votar a favor de la normativa. Rosa Cerda, Gissella Molina, Edgar Quezada, Celestino Chumpi y Cristian Yucailla son los cinco señalados por Lasso y denunciados también ante la Fiscalía que realiza una investigación.

El presidente cumplió agenda en Archidona, provincia de Napo, donde asistió a la inauguración de la repotenciación del centro infantil 'La Ortiguita' que beneficiará a 50 menores de edad de esa localidad amazónica. También encabezó una reunión para analizar acciones frente a la minería ilegal en la comunidad de Yutzupino.