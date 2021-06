Los justificativos de CNEL no convencen a la Asamblea

Treinta días de plazo. La Comisión de Desarrollo Económico estableció cinco pedidos a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), para resolver en un mes los reclamos por cobros injustificados en las planillas de luz.

Ayer tenía que comparecer Diego Maldonado, director de CNEL, pero la tarde del martes fue removido de su cargo y quien rindió cuentas ante la mesa fue Luis García, gerente comercial de CNEL, ya que el nuevo director, Rafael Vásquez, fue posesionado a las 08:00 en la sede de Guayaquil.

La resolución de la comisión establece exhortos al Ministerio de Energía y a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos No Renovables (ARCERNNR) para que en el marco de sus competencias actualicen los pliegos tarifarios.

En caso de no darse las soluciones, se elevará el caso a la Presidencia para que tome cartas en el asunto. Actualmente no lo hacen por el criterio de respetar la etapa de transición.

La medida pide que se eleven los umbrales a 120 kilovatios/hora para la región Sierra y 150 kilovatios/hora para la región Costa y Amazonía en la tarifa de la dignidad. Actualmente es de 110 en la Sierra y 130 en la Costa.

Otra acción es que se revise la metodología de aplicación de la tarifa de la dignidad. También que se verifiquen los cobros generados desde la declaratoria del estado de excepción en marzo de 2020.

Asimismo, que se regule la tarifa de alumbrado público, especialmente en los escenarios deportivos barriales y parroquiales, pues en la sesión se reveló que se cobra a los usuarios por el servicio en general y no porque su sector cuente con un poste de alumbrado, y se incluye a este tipo de lugares.

Finalmente, se dispone que el cumplimiento sea en un máximo de 30 días, para avanzar con las demás problemáticas en CNEL.

García expuso durante una hora las nueve “causas raíz” de los incrementos, las cuales van desde más horas de consumo de energía por parte de usuarios hasta la finalización de medidas temporales.

Santiago Aguilar, director de ARCERNNR, justificó el uso del pliego tarifario porque no tenía una ley para regular costos en una pandemia y que los aplicaría en caso de tenerla.

Me dieron un link para revisar los pliegos tarifarios, lo reviso y no hay nada. No me tomen por tonto

César Rohon, Integrante de Desarrollo económico