Juicio político a Mónica Palencia: un intento de 'golpe' electoral para 2025

Aunque tan solo dos meses atrás las bancadas del Partido Social Cristiano (PSC) y de Construye se pronunciaron en contra del juicio político a la canciller Gabriela Sommerfeld, el proceso contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia, hizo tambalear sus posturas.

Y es que intentan separar los casos señalando que pronunciarse sobre la incursión a la Embajada de México en Quito para detener a Jorge Glas sería contraproducente para la defensa de Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia; pero que la crisis de seguridad en el país sí requiere de una posición.

De hecho, por acción del correísmo, el informe que recomendaba el juicio político a Palencia, y que no fue aprobado por la Comisión de Fiscalización, señalaba que la mesa no opinaría sobre la incursión a la Embajada, ya que el impasse está en una corte internacional.

Sin embargo, según señala el asambleísta Ramiro Vela, quien además es integrante de la mesa de Fiscalización que sustanció ambos procesos, el juicio político a la ministra Palencia no es exclusivamente por la causal de incumplimiento de funciones, sino también por la incursión a la Embajada.

“Los juicios políticos fueron unificados. No es que por una causal sí te sanciono y por otra no”, sostiene y recuerda que la imputación por supuesto incumplimiento de funciones contra Palencia fue presentada luego de la relacionada con la incursión a la Embajada mexicana.

#ANÁLISIS | Lo que la Comisión de Fiscalización no supo resolver, lo resolvió el Pleno de la Asamblea: 89 legisladores votaron a favor de llevar a juicio político a Mónica Palencia.



Escribe Roberto Aguilar 👉 https://t.co/o7pdSVgA87 pic.twitter.com/fDnFNUK6Vx — Diario Expreso (@Expresoec) October 18, 2024

Una jugada con trasfondo electoral

El esfuerzo por separar los casos, señala el exasambleísta Héctor Muñoz, responde a que, además de ser contraproducente adelantar un criterio sobre el impasse con México, los partidos políticos ven la posibilidad de obtener un rédito electoral con la censura de Palencia.

“Las bancadas, las organizaciones políticas, están aprovechando. Si hay un momento para golpear al Gobierno y al presidente-candidato, es ahora”, señala Muñoz y anota que la reciente crisis energética ha mermado la fuerza de Daniel Noboa de cara a los comicios de 2025.

Aunque el oficialismo considera que hay un interés electoral detrás, según comenta la asambleísta Inés Alarcón, también cree que los socialcristianos y Construye le “hacen el juego a las organizaciones narcodelictivas y a las mafias” que quieren a Palencia fuera del cargo.

No obstante, Muñoz sostiene que dicho rédito electoral no necesariamente se traduce a votos, ya que “el ciudadano común no está atento a lo que sucede en la Asamblea”, pero sí refuerza el discurso de la oposición correísmo-Partido Social Cristiano-movimiento Construye.

El ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, comentó sobre la decisión de la Asamblea Nacional de llevar a juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia.



Conoce lo que dijo 👉 https://t.co/egJPYfyuBy pic.twitter.com/1QJNHket8r — Diario Expreso (@Expresoec) October 18, 2024

Construye dice actuar sin compromisos

Este Diario intentó contactar al coordinador de la bancada socialcristiana, Vicente Taiano, para consultar las motivaciones de su apoyo al juicio político a Palencia y si habría un cálculo electoral detrás. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hay una respuesta.

Por su parte, el coordinador de la bancada del movimiento Construye, Camilo Salinas, sostiene que la postura de su bancada no responde a un cálculo electoral ni a un acuerdo con el correísmo ni con el Partido Social Cristiano, sino a la pésima gestión de la seguridad ciudadana del Gobierno Nacional.

“Nuestra postura es que la ministra llegue e informe las acciones, actividades, cifras e inversión en el tema de seguridad. Lo que queremos es escucharla y nosotros tomaremos una decisión”, comenta Salinas y hace hincapié en que si el debate se orilla al tema de la incursión a la Embajada de México su bancada “no estaría de acuerdo”.

Pese a que las bancadas intentan justificar su votación y posturas, al igual que Muñoz, el consultor político y exsecretario de Comunicación, Gustavo Isch, sostiene que hay una visión política detrás del juicio político a la ministra Mónica Palencia. “Es verdad que la censura de Palencia por sí sola no podría generar votos, pero sí fortalecer el discurso de la oposición, en especial el del correísmo”, acota y señala que el Partido Social Cristiano y Construye podrían sufrir coletazos electorales en 2025.

