Consejo de la Judicatura: sus deudas dejan surcos para los próximos vocales

El Consejo de la Judicatura ha navegado los últimos seis años entre escándalos, pugnas de poder y hechos delictivos.

Sus logros positivos, como la Norma ISO 37001 Antisobornos, la implementación del Data Analyzer para levantar estadística sobre la gestión judicial, el Protocolo para la Aplicación del Diálogo Intercultural en la Función Judicial y las destituciones de jueces corruptos se ven opacados por su inestabilidad institucional.

El 29 de enero se cumplió el periodo de seis años para el que fue designado el Consejo de la Judicatura. Ninguno de los vocales originales completó su periodo. Y los que están hoy en funciones actuarán prorrogados hasta que el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) designe a las nuevas autoridades.

La primera presidenta María del Carmen Maldonado renunció en 2022, los vocales Juan José Morillo y Maribel Barreno acabaron procesados penalmente; Fausto Murillo fue destituido por la Asamblea y Emma Esquetini renunció menos de un mes después de su posesión. Desde entonces, la Judicatura ha funcionado con los suplentes y autoridades designadas solo para completar el sexenio.

Los siguientes presidentes tampoco han logrado corregir los problemas que aquejan al sistema de justicia. Al contrario, la corrupción interna dio a luz al caso conocido como Metástasis y a partir de allí ante el país se reveló un sistema de venta de sentencias, manipulación de concursos, direccionamiento de causas, abuso de las garantías constitucionales, etc.

Incluso, en estos seis años, la matriz del Consejo de la Judicatura ha sido allanada tres veces, en mayo y diciembre de 2023 y septiembre de 2024.

Un caso particular es el de Wilman Terán, expresidente de la Judicatura, que fue nombrado para completar dos años, pero que terminó con dos sentencias, por delincuencia organizada y obstrucción de la justicia, que ahora están en apelación.

De esta lista de escándalos no se salva el actual presidente Mario Godoy, que ha sido denunciado por Nubia Vera, la jueza que concedió la acción de protección solicitada por la vicepresidenta de la República y la restituyó en su cargo, por posibles amenazas y presiones para que falle a favor del gobierno.

En medio de este panorama, el CPCCS tiene la tarea de elegir a los nuevos vocales, pero el proceso no avanza porque el Ejecutivo no envía su terna. Su presidente, Andrés Fantoni, dijo a EXPRESO que “el proceso está en marcha” y que se han capacitado a los veedores ciudadanos. ¿Exhortará al Ejecutivo para que remita la terna como se presionó a la Corte Nacional? “El exhorto a la Corte fue con moción de la consejera Saltos, mi posición es de respeto y no intromisión a las funciones”.

Los retos son la independencia judicial para luchar contra la corrupción

Para Annabell Guerrero, vicepresidenta del Colegio de Abogados de Pichincha, los próximos vocales de la Judicatura deberían enfocar sus esfuerzos en llevar adelante el concurso para la renovación parcial de la Corte Nacional. Lo que sería el tercer intento. “Pero un concurso transparente, que garantice que vayan los mejores, principalmente que se evite cualquier intento de que lleguen personas que procuren la impunidad de sectores políticos y del crimen organizado”.

Guerrero dice que, como segundo paso, la Judicatura debe llevar adelante una evaluación de más de 1.700 jueces que hay en el país. “También es vital la modernización del sistema; que se garantice lo mínimo como tener papel, tinta, que las unidades judiciales funcionen bien”.

Miguel Molina, abogado y especialista en constitucionalismo, explica que hay dos temas urgentes para el próximo periodo. El primero es la selección de la Corte Nacional. “Tras dos procesos que fracasaron y que le privaron al país de tener una corte de casación trabajando al 100% en resolver la causas represadas. Actualmente, funciona a menos que a medio gas, porque hay menos de la mitad de los jueces titulares”.

El segundo desafío es el concurso de magistrados para todos los niveles. “Hay que implementar la creación de judicaturas especializadas en lo constitucional, cuestión que se ha abordado de manera casi burlesca y nada realista, porque se planea muy poco jueces por provincia, para resolver miles de causas”.

El docente de la UIDE, Pablo Játiva, dice que “la mayor deuda que tiene el Consejo de la Judicatura, independientemente de quiénes hayan sido sus miembros, es el no haber garantizado que la justicia sea independiente. En el momento que tengamos jueces independientes estamos combatiendo la corrupción”.

Señala que la falta de una verdadera carrera judicial hace que los jueces sean nombrados por sus contactos y viven en la incertidumbre de que su carrera se acaba el día que fallen contra el poder político de turno. “Con que cumplan con ese mínimo, que es la justicia independiente, muchas cosas van a cambiar”.

Los protagonistas

Carmen Maldonado: presidenta por tres años

La actual crisis de la Corte Nacional comienza en 2021, cuando Maldonado hizo una irregular evaluación que concluyó con la destitución de 21 jueces y conjueces nacionales. Otros cinco renunciaron.

Fausto Murillo: presidente por un año

Con la renuncia de Maldonado, su suplente, Álvaro Román, debía asumir el cargo. Pero Murillo se quedó con el puesto, con apoyo de Maribel Barreno y Juan José Morillo, lo que casó otra crisis interna.

Wilman Terán: presidente por 10 meses

Al arresto de Terán le presidió un polémico concurso para la Corte Nacional que causó una pugna con el entonces presidente de la CNJ, Iván Saquicela. Luego fue procesado por delincuencia organizada.

Álvaro Román: presidente por seis meses

Hubo avances. Comenzó el concurso para la CNJ con ayuda de académicos de primer nivel. Se fortaleció el sistema de sorteos. Pero la contratación de la firma para la prueba de confianza dejó una mancha.

Mario Godoy: presidente Actual

Está envuelto en polémica. Su elección se dio en medio de amenazas de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea al CPCCS. Echó abajo el concurso para la CNJ y la jueza Nubia Vera lo denunció.

¿Quién será el Futuro Presidente?

La mujer o el hombre que presida el Consejo de la Judicatura hasta 2031 tendrá un rol clave de la conducción del sistema judicial. Pero el primer paso es que su elección no responsa al poder político.

