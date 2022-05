La 'mamá de la mamá' es un especial digital que EXPRESO ha preparado para homenajear a todas esas mujeres que no solo se han lucido tratando de ser las mejores madres para sus hijos, sino las mejores en cada una de las áreas que escogieron para sus vidas: desde la política, el deporte y el emprendimiento, hasta la música.

“Es una señora muy amigable y nunca le dice no al trabajo”, así la describe una vecina del barrio San Juanito en el Edén del Valle, en el nororiente de la capital, a la señora Jacqueline Álvarez.

Ella es una mujer capitalina de 57 años de edad y lleva viviendo el sector un poco más de 25 años. Se la conoce por ser una madre de familia que le gusta trabajar, nunca se niega cuando le ofrecen una jornada para limpiar domicilios u otro quehacer doméstico. A más de que es la forma de conseguir dinero, lo hace porque le gusta.

Pero no solo eso, también es una mujer que está presta a ayudar a sus vecinos. “Tiene una forma muy sutil de escuchar, aconsejar y animar” que la hacen ser querida y respetada por sus vecinos. “Me gusta ser amiga, escuchar cuando se tiene un problema y si se puede ayudar lo hago. Me pongo contenta y tranquila después de hacerlo” comenta.

Doña Jacqueline es madre de cinco hijos. Pero hace más de un año perdió a su primogénito de 30 años por una peritonitis. “Todavía no lo supero, era mi primer hijo. Me he refugiado en mis nietos y en mis otros hijos que me dan consuelo”, dice a este Diario con su voz entre quebrada.

Jacqueline lleva una foto de su fallecido hijo en el estuche de su teléfono celular. Karina Defas

No es autoridad, pero al verla caminar por las calles del sector saluda a todos como si lo fuera y con una sonrisa de por medio. Pese a su irreparable pérdida, no deja de dar a los demás esa paz y tranquilidad que necesitan cuando acuden a ella.