Iván Tutillo: “Los asambleístas también deben ser evaluados”

Su primera participación electoral. Educación, justicia y lucha contra la corrupción son los ejes de sus propuestas. Como docente, cree que los legisladores deben ser evaluados.

Elecciones 2021: El futuro de las papeletas mal impresas inquieta a los partidos Leer más

- ¿Cuáles son las deudas de los políticos a los electores del distrito 3?

- Diría que Durán necesita una universidad. Es una particular pero con un costo popular. El proyecto duerme en la Asamblea. Luego vienen las extensiones universitarias. Posorja podría tener una.

- ¿Me quiere decir que, a su criterio, lo que le falta a la educación es espacio?

- Cuando hablamos de Guayaquil nos encontramos que hay una restricción a nivel nacional de cupos. Eso nos llevó a pensar y uno de los motivos es el espacio físico. Eso se resuelve con extensiones. Luego viene el presupuesto y eso se resuelve con un modelo de gestión con indicadores. Tenemos hasta la tesis doctoral de eso. Hay que aplicar la ley que nos dice que el ciudadano tiene que fiscalizar. Apliquemos y obliguemos a un modelo de gestión con indicadores para los rectores. Rector que no cumpla, rector que se va.

- Veo que usted propugna la participación ciudadana como un mecanismo de fiscalización, pero si ciudadanos no participan y los que participan tienen intereses, ¿de qué sirve?

- Hay que promover la veeduría de profesionales vinculantes. Las veedurías existen, pero como no se pagan hay pocas y más orientadas a la parte jurídica. El problema es que nos están robando el dinero en compras públicas. Ese tipo de situación, a través de grupos de veedores que vamos a formarlos, vamos a observar pero que les paguen.

- ¿Y de dónde saldría el dinero para pagarles a los veedores? Lo que hace falta a este país es dinero.

- Podríamos acogernos a la Ley Anticorrupción que dice que se puede cobrar del 10 al 20 % de lo recuperado. No tenemos que crear una nueva entidad, solo hay que trabajar, lograr que alguien caiga, recuperar dinero y de ahí cobramos. Al veedor le interesaría avanzar en la investigación porque tiene que cobrar.

- Perseguir la corrupción es una de sus propuestas, pero empiecen desde casa, desde la Asamblea...

- Debe hacer una evaluación anual de los legisladores. Nosotros como docentes somos evaluados y ellos no. Siempre que se comienza un periodo se investiga a alguien y no terminamos de cerrar la puerta.

- ¿A qué se refiere con cerrar la puerta?

- Que los procesos y procedimientos sean evaluados. Mire lo de los jueces. Hay un reglamento que dice cómo se seleccionan y hay un 40 % que es subjetivo. Eso debe cambiar. Debe haber de méritos. Hay jueces que siendo abogados pierden juicios, son demandados por sus clientes y luego quieren ser jueces. Hay que coger los reglamentos, mirarlos y eliminar lo que no sirve. A eso me refiero con cerrar la puerta.

- ¿Cómo evaluar a los legisladores?

- Cuando me dicen que hay que rebajar el sueldo de los asambleístas, digo no porque yo sí voy a ir a trabajar. Veo necesario ese dinero porque sino me tengo que abocar a pensar en otras cosas. Pero aquel que se duerme, que no promueve leyes, que no llega a las sesiones, hay que multarlo. Hay que evaluarlo por puntos y al final te pago en función de los puntos que saques.