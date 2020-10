La inmunidad electoral está de nuevo en entredicho y ahora por Daniel Salcedo

Se le cumplió el deseo. Desde su celda, a inicios de agosto, Daniel Salcedo declaró al noticiero de Ecuavisa que saliendo del embrollo legal en el que se encuentra no descartaba entrar en la política. “(...) Imagínese saliendo de esto y yo recuperando mis juicios, quiero hasta hacer algo de política, porque de verdad que no me parece justo y mi frase va a ser: Hoy soy yo, mañana puedes ser tú”, dijo el investigado por los presuntos delitos de delincuencia organizada, fraude procesal, peculado y lavado de activos.

El partido Fuerza EC. (FE) hizo de hada madrina y le concedió el deseo de incursionar en la política como candidato a la Asamblea Nacional por el distrito 1 de Guayas, lo que pone de nuevo en entredicho la inmunidad electoral y el beneficio a personas procesadas por la justicia.

El artículo 108 del Código de la Democracia reza que los “candidatos no podrán ser privados de su libertad ni procesados penalmente desde su calificación hasta la proclamación de resultados (...)”



El consejero electoral, Luis Verdesoto, es cauto al referirse al tema. No mencionando a la persona involucrada, solo hace referencia a que el Consejo Nacional Electoral y sus órganos pares en las provincias, las Juntas Electorales, deben ceñirse a lo que estrictamente manda la ley, sin adelantar criterio. No obstante, es enfático al decir que no se puede permitir confundir la inmunidad con la impunidad. “Es evidente que hay que ser rígidos con la aplicación precisa de todos los requisitos de los candidatos... Pero no se puede permitir que se quiera confundir algunas formas de inmunidad electoral con impunidad. Para eso existen sanciones morales, electorales y de sentido común que tienen que ver con la conservación de la ética”.

Casos similares en este proceso electoral hay algunos. El expresidente Rafael Correa, sentenciado por el caso Sobornos, intentó postular a la Vicepresidencia. Fue rechazado. El expresidente Abdalá Bucaram, investigado por delincuencia organizada, tráfico de bienes patrimoniales y de armas de fuego, intenta ser candidato a la Asamblea por Fuerza EC. El CNE aún no se pronuncia.

A diferencia de estos casos, Salcedo entra a reemplazar una precandidatura aprobada en elecciones primarias. Jonathan Alberto Miranda López era quien encabezaba la lista del distrito 1 de Guayas por el partido FE. El presidente de la Junta Electoral del Guayas, Julio Candell, explicó que la renuncia de una precandidatura debe motivarse para dar paso a un reemplazo. Aún no conoce el motivo.

El primer filtro está precisamente en la Junta Electoral. El pleno conocerá mañana el informe sobre este caso en específico que deberá aprobarlo o no, dependiendo de las sugerencias. El movimiento Unidad Popular, que reveló la novedad de la candidatura de Salcedo, espera la resolución de este cuerpo y si es favorable para el ahora procesado presentarán el recurso de objeción o impugnación.

Reacciones de candidatos del distrito 1 de Guayas

El fin del señor Salcedo es evadir la justicia... No podemos cambiar las reglas porque alguien quiere hacer mal uso. Queda en el pueblo castigarlos en las urnas. Si es calificado, lo objetaremos.

Susana Santistevan, candidata a asambleísta por el partido SUMA.



Hay que investigar si se respetó el proceso. Es muy cuestionable la situación porque es un personaje investigado, lo que pone sobre la mesa la responsabilidad de los partidos.

Juan Pablo Hidalgo, candidato a legislador por el movimiento CREO.