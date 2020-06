Los independientes suben al interior de la Asamblea

Van en aumento. El número de asambleístas que se han independizado de sus bancadas ha crecido en la Asamblea Nacional. Todos los grupos políticos representados en el Legislativo han perdido al menos a un legislador de sus filas. Hasta el momento ya son once los que han dejado de ser parte de las agrupaciones que los auspiciaron para llegar al Parlamento.

La última deserción ocurrió la semana pasada. El legislador Eddy Peñafiel, de Pachakutik, dio un paso al costado del movimiento indígena por controversias con el coordinador nacional, Marlon Santi.

La historia se ha repetido en otras tiendas políticas, siendo CREO la que más ha perdido: cuatro legisladores; seguida por Alianza PAIS-Aliados, de la que se fueron tres.

Ellos decidieron dejar de pertenecer a alguna bancada y seguir como independientes. ¿Qué los motivó? Los asambleístas hablaron con EXPRESO y dejaron en claro que sus decisiones fueron por “conciencia”.

¿Se siente más libre de votar? “Siempre he votado con mis principios y mi conciencia. Tampoco me sentí presionado a votar contra mis principios mientras fui parte de CREO. De hecho, no voté por el acuerdo con el gobierno y anuncié, porque era predecible, lo que sucedería”, sostuvo Fabricio Villamar.

De su parte, la legisladora Viviana Bonilla (ex-AP) señaló que todas sus votaciones las ha realizado con el pleno convencimiento de que era lo mejor para el país. “Por tanto, no es que ahora me siento más libre, siempre me he sentido (así) porque nunca he votado por algo que contravenga mis principios o las ideas que defiendo”, afirmó.

En tanto, para Karla Chávez (ex AP-Aliados), sus votaciones fueron “consecuentes con los intereses de mi provincia de Los Ríos, del pueblo ecuatoriano y de mis convicciones. Antes de mi desafiliación, mis actuaciones han demostrado aquello”.

Karla Cadena (ex AP-Aliados) dijo que siempre votó de acuerdo con su propio criterio. “Esa ha sido mi manera de actuar y precisamente por eso me desafilié de AP en 2018. No voto según decisiones partidistas, sino de acuerdo con mis convicciones”.

Por su parte, el asambleísta Roberto Gómez (ex-CREO) manifestó que actúa de acuerdo con su conciencia, y recordó que no votó por el acuerdo con PAIS, que con su voto se negó el presupuesto del 2020 y se archivó el proyecto económico urgente en 2019.

Su excompañera de bancada Lourdes Cuesta reconoció que tal vez no habría podido votar como pensaba en leyes como aquellas que se crearon en diciembre para subir impuestos, como tampoco en ninguna ley para apoyar a un Gobierno por alianzas. “No podría votar en contra de lo que pienso estando en el bloque que esté. Siempre he defendido que los ecuatorianos no sean los que tengan que pagar las deudas del Gobierno”, afirmó.

Mae Montaño (ex-CREO) reconoció que se siente más libre de tomar sus decisiones al momento de votar, toda vez que cuando se pertenece a un bloque existe la disciplina partidista. “En temas fundamentales, cuando estaba en el bloque, siempre mantuve mis principios. Hacia objeción de conciencia”.

También existe otro grupo de asambleístas que han dejado los partidos o llegaron solos al Legislativo, y se agruparon en el Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI), que ha jugado un papel importante en decisiones legislativas, como por ejemplo la aprobación de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, o la Ley de Ayuda Humanitaria.

El BIN, un aliado del oficialismo

En la Asamblea también se conformó la Bancada de Integración Nacional (BIN), que reúne a legisladores de varias agrupaciones políticas: Wilma Andrade y René Yandún (ID); Jimmy Candell (Movimiento Peninsular); Encarnación Duchi, Ángel Gende, Jaime Olivo, Elio Peña, Tito Puanchir (Pachakutik); César Solórzano (PSP); Israel Cruz y Eddy Peñafiel, quien a pesar de dejar Pachakutik sigue como coordinador. Ellos están en el acuerdo con AP, BADI y CREO.

19 asambleístas independientes hay al momento en el pleno de la Asamblea Nacional.

Los independientes superan en cantidad a la bancada de CREO, que al momento tiene 18 asambleístas, y a la del PSC, que cuenta con 16.