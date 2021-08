Incumplimiento y hallazgos en contrato de obra en Mataje

Visita. En enero de 2020 autoridades del gobierno del expresidente Lenín Moreno visitaron el puente y los trabajos aún no habían concluido.

En mayo pasado la Contraloría aprobó un informe que estableció posibles anomalías en un contrato suscrito por el Ministerio de Obras Públicas y el Consorcio Río Mataje. Era para la reconstrucción de la carretera RVE E15, tramo la Y de Mataje-Puente Mataje de 18,1 kilómetros y construcción del Puente Internacional sobre el río Mataje de 68,3 metros, ubicados en Esmeraldas.

El examen fue practicado a las etapas preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, recepción y liquidación de los contratos de ejecución de obra y fiscalización suscritos entre enero de 2016 y marzo de 2020.

Mataje es una parroquia del cantón San Lorenzo de Esmeraldas. Al pequeño poblado solo un riachuelo lo separa de Colombia. El nombre de Mataje saltó a la luz en 2018 tras el asesinato de cuatro militares y el secuestro y muerte de los tres miembros del equipo periodístico de diario El Comercio.

Los familiares y amigos del equipo periodístico asesinado. Archivo

De acuerdo con el censo de 2010, la parroquia tenía 1.475 habitantes y tenía proyección de crecimiento de más del 3 %.

En esa parroquia se localiza la obra observada por la Contraloría, cuya contratación y ejecución, en el gobierno del expresidente Rafael Correa durante la administración de los exministros de Finanzas Fausto Herrera y de Transporte Wálter Solís, evidenció al menos una docena de novedades.

La obra concluyó en el gobierno de Lenín Moreno, que la visitó en enero de 2021. En parte de los 68,3 metros de puente se reunieron Moreno y el mandatario de Colombia, Iván Duque. La pandemia y la falta de concreción del Centro Binacional han hecho que no se haya habilitado al intercambio comercial previsto.

El cruce del puente a Mataje. Archivo

Anomalía. Se aprobó el pago de planillas, pese a que fueron entregadas fuera de tiempo y no contaron con evidencia de su entrega para el pago.

La idea de la obra era enlazar importantes sectores productivos de la línea fronteriza. Pero al momento por ese acceso atraviesan ciudadanos colombianos en moto o a pie para buscar atención médica, según pobladores de San Lorenzo.

Entre las novedades se señala que en la construcción del puente no se exigió que el contratista presente certificados de calidad del material utilizado ni de los procedimientos empleados. Dice el informe que no se verificó que se haya ejecutado la obra acorde a los diseños, ocasionando un pago de 1’752.822,07 dólares por rubros sin el respaldo suficiente.

Se señala que en la fiscalización de las obras no se exigió que el contratista cumpla sus obligaciones y tampoco se aplicaron multas al fiscalizador por 4.970,88 dólares.

Además, no se justificó el incumplimiento del 90 % de volúmenes de obra en la reconstrucción de la carretera y no se aplicaron las multas correspondientes por 26.991,05 dólares.

Dice que no se publicó toda la información relevante del contrato de construcción de la carretera y puente, en el portal de Compras Públicas. No se informó que existían trabajos pendientes por parte del contratista y la fiscalización, por lo que no se cumplió con la totalidad del objeto del contrato.

EXPRESO contactó al exministro Herrera, quien señaló que cuando tenga mayor información y si estuvo dentro de sus competencias podrá dar una respuesta. “De lo que puedo leer son observaciones específicas a la ejecución de una obra pública”, dijo. El exministro Solís se encuentra en México en calidad de refugiado, por lo que no habrá comentarios, señaló su defensor Jorge Luis Ortega. Este Diario contactó al representante del consorcio Río Mataje vía correo electrónico y al Ministerio de Transporte por la misma vía. Hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta.

Incumplimiento: En 2018 hubo observaciones

Un informe en el mismo caso, aprobado el 25 de abril de 2018, hizo 10 recomendaciones dirigidas al director distrital que guardan relación con el alcance del examen.

En el informe se recoge que sobre el cumplimiento de 10 recomendaciones, cinco incumplieron los directores entre septiembre de 2017 y marzo de 2020.