La mañana de este 27 de junio sesionó la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad para abordar las circunstancias en que se registró la aprehensión de Leonidas Iza, máximo líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en el contexto de la movilización que cumple 15 días.

A la sesión estaban convocados el ministro del Interior, Patricio Carrillo; el comandante de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), Nelson Proaño; la Fiscal General, Diana Salazar; y el director del Centro de Inteligencia Estratégica (CIE), Fausto Cobo.

Las tres primeras autoridades se excusaron por no poder asistir.

En su intervención, Cobo pidió que se leyeran los artículos relacionados con la reserva de la información que podría influir en la seguridad nacional, como la Ley de Seguridad Pública y del Estado, en respuesta al cuestionario que le remitió la comisión con antelación.

“Los funcionarios públicos tenemos que cumplir lo que está en la norma, en la Constitución, dentro del reglamento, nadie puede exigir que se vaya más allá de lo que está escrito. En derecho público hay que hacer lo que está escrito en la ley. En tal virtud de las preguntas que ustedes me han realizado para que yo aquí pueda satisfacer sus inquietudes puedo decir lo que es público”, dijo como preámbulo el militar en servicio pasivo.

Sobre el tema particular de la aprehensión del dirigente indígena, que se registró el 14 de junio, Cobo indicó que tiene conocimiento de lo que sus interpelantes (comisionados) también conocen: "Es decir, hubo un parte policial. Le detuvieron en flagrancia, un juez calificó la flagrancia, le impuso medidas cautelares que tiene que cumplir y le convocó para el 4 de julio para una nueva audiencia en el marco de la norma y de la justicia".

En la misma intervención, pero como segunda puntualización al cuestionario (que no se detalló), el director del CIE dijo que él se somete a lo que dice en la ley.

"En el caso del control en el Centro de Inteligencia, ustedes conocen cuál es el procedimiento. Cada tres meses rindo cuentas en sesión reservada en una comisión que está establecida en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y en cuanto se refiere a los procedimientos para desclasificar o reclasificar información hay un camino legal que está a disposición de ustedes", sostuvo el funcionario e insistió en dar más detalles.

"No voy a responder ninguna pregunta porque obviamente estoy cumpliendo con lo que determina la ley. Yo les agradezco mucho por la convocatoria y ustedes saben cuáles son los procedimientos".

Antes de que termine la intervención de Cobos, se filtró una voz que pedía un "punto de orden". Ese pedido se escuchó con más fuerza, con una segunda voz que solicitaba la palabra.

Una de esas voces era de Mario Ruiz, asambleísta de Pachakutik, quien pidió que se lea un artículo de la Ley de la Función Legislativa en respuesta a la intervención de Cobo.

"Que escuche el señor Cobo, lo que dice la normativa. ¡Qué va a venir acá! ¡Qué es reservada y (que) no les entregamos! ¡Aquí tiene que entregar la información que se está pidiendo la primera función del Estado! ¡Si no entiede que nosotros fuimos elegidos por el pueblo ecuatoriano, legítimamente -igual al jefe al cual usted responde- tienen que entender que a usted le designaron, a dedo! ¡Usted tiene que entregar la información al pueblo ecuatoriano!" dijo enérgicamente el legislador.

Y continuó: "En todo caso, califiquen como reservada la información. Hagamos una reunión, en calidad de reservada, pero tienen que entregar. ¡Aquí no va a venir con sus teorías trasnochadas del 72, del 75!".

Ante esa exigencia, Cobo replicó al asambleísta. "A mí no me viene a faltar el respeto", dijo el director del CIE. Ante el incidente, el funcionario tomó unos documentos y se retiró de la sala. "Ya di mi argumento y me voy".

El asambleísta de Pachakutik continuó con su intervención, pero se enfocó en recriminar al funcionario del Ejecutivo por ausentarse. Dijo que esa conducta es "causal de juicio político".