La imborrable huella de Freddie Mercury

Se cumplen 75 años del nacimiento del vocalista de la banda británica Queen, Freddie Mercury, que falleció hace casi 30 por una bronconeumonía asociada al VIH.

Cuando se unió a Taylor y May para hacer la banda el nombre y el logo fueron cosa suya. “No sé, en aquel momento me resultaba extravagante”, dijo a una televisión británica. Queen no fue lo único que nació en ese momento, su nombre Farrokh Bulsara se convirtió oficialmente en Freddie Mercury.

En 1975 llegó la confirmación de la banda con “A Night At the Opera”. Por aquel entonces ya trabajaba con ellos su nuevo manager John Reid, que llevó también a Elton John. “Si ese álbum no funcionaba tendríamos que desistir”, relató May en un documental de la BBC. Entre sus pistas se encontraba “Bohemian Rahsody”.

A su último manager, Jim Beach, le dijo poco antes de morir: “puedes hacer lo que quieras con mi música, mi legado, pero nunca me hagas parecer aburrido”.

Su gran capacidad vocal, su talento al piano y en la composición y su puesta en escena atrayente y carismática sobre el escenario hicieron de él uno de los músicos más admirados e irrepetibles de la historia.