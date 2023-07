No van a permitir que sea la caja chica del Gobierno de turno. Así lo afirman candidatos a la Asamblea a los que EXPRESO le consultó sobre la crítica situación del IESS y una serie de irregularidades en la compra de medicamentos e insumos médicos, falsificaciones de documentos y el registro de vencimiento.

Jorge Acaiturri, candidato por el Partido Social Cristiano, enfatiza que antes de que el Gobierno le pida a los ciudadanos “poner de su parte”, ellos deben hacerlo primero. “Para manejarlo se debe realizar programas de auditoría en línea para auditar que los procedimientos se estén dando de forma correcta y con los costos adecuados o también inventarios”, señala.

A su vez, Amanda Hidalgo, candidata por el Partido Social Cristiano, cuenta que de primera mano conoce lo que le falta a los hospitales del IESS. “Un familiar trabaja en un hospital público y conozco que no hay medicamentos, no hay implementos, no hay turno para cirugía”, expresa Hidalgo.

Ella considera que la falta de modernización, en una era donde la tecnología es protagonista de Inteligencia Artificial (IA), es la arista que, también, le falla al Gobierno.

“Con la alianza con Jan Topic se busca controlar porque podemos tener todas las leyes del mundo, pero cuando no hay control no se ven los mismos resultados. Se busca la digitalización”, acota la candidata.

Por su parte, Luis Almeida, candidato por Centro Democrático, tilda de “una locura” privatizar el IESS. Habla de una ley (ESSE) que “Lucho Almeida ha sido miembro al derecho del trabajo y la seguridad social. Estoy muy vinculado al tema del IESS y, en definitiva, los trabajadores no nos vamos a dejar. En tema de sobreprecios, tendrá que dar cuenta el presidente del directorio del IESS”.

INVESTIGACIÓN Existen 78 casos por falsificación en contrataciones públicas que siguen en investigación desde el 2018 en la Fiscalía General.

Galo Cabanilla, candidato por la alianza Claro que se Puede, cree que el modelo de gestión de corrupción y el mal manejo del IESS colapsó. Considera urgente replantear la estructura del IESS y el sistema de Salud Pública, “no hay buena salud pública, por lo que se aprovecha de los recursos del IESS que no son para todos y solo para los pensionados”.

Sobre su administración, declara que debe poseer una mayor injerencia con los pensionistas. “Nosotros tenemos una propuesta con respecto al cambio de la administración y la reforma a la ley de seguridad social y plan de recuperación del mismo”.

Jonathan Parra, candidato por Acción Democrática Nacional, dice que no aprobaría la regresión de derecho porque, a su criterio, los directivos de la entidad deben ser elegidas por méritos. “Yo trabajé en la función pública también, y he manejado millones de dólares y no tengo ningún examen de Contraloría que diga de corrupción o sobreprecio”, asevera Parra.

