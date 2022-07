En el tercer día de audiencia preparatoria de juicio por posible peculado en la compra de siete helicópteros Dhruv durante el gobierno de Rafael Correa, el juez nacional Luis Rivera no dio paso a los pedidos de nulidad que hicieron los defensores de 18 procesados.

El juez declaró la validez de lo actuado en el proceso al considerar que no se ha vulnerado en derecho a la defensa en la reapertura de la investigación del caso que fue archivado durante la administración del exfiscal Galo Chiriboga. Rivera consideró que no hay vulneración en el trámite del proceso. Precisó que no cualquier error es susceptible de nulidad. Aclaró que las personas fueron notificadas con el expediente y si es que no han concurrido es algo distinto.

Con su decisión el juez dio paso a la presentación de la acusación de parte de la fiscal Diana Salazar.

#ACTUALIZACIÓN | Caso #HelicópterosDhruv: en la primera parte de la audiencia preparatoria de juicio, Juez niega los pedidos de nulidad presentados por las defensas de los 18 procesados por presunto peculado en la compra de 7 aeronaves en 2008. #FiscalíaContraElDelito pic.twitter.com/SxvVIXO7nN — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 27, 2022

La funcionaria individualizó a los 18 sospechosos. A 16 de ellos los acusó como posibles autores. Ellos son: los exministros de Defensa Wellington Sandoval (agosto de 2007 a abril de 2008) y Javier Ponce (abril de 2008 a abril de 2012), Carlos Morales, Rodrigo Bohórquez, Leonardo Barreiro, Eduardo Esparza, Mervin Villagrán, Luis Valverde, Jorge Mejía, Wilson Alemán, Marco Flores, Jaime Encalada, Francisco Torres, Vicente Illescas, Gonzalo Estevez y Jaime Puga. Mientras que Alonso Espinoza y Juan Cortez fueron señalados como posibles cómplices.

El caso se origina en la adquisición de siete helicópteros Dhruv a la empresa India HAL en el cuarto intento de compra tras una declaratoria de desierto el concurso por riesgos de embargo que atravesaba la compañía contratada.

La certificación presupuestaria era de 67 millones de dólares que la fiscal dijo que no fue real y confiable esa acreditación a la fecha de la compra. Habló de un favorecimiento a la firma contratada. Cuatro de las siete aeronaves se accidentaron y las otras tres dejaron de ser utilizadas. La diligencia continuaba al cierre de esta edición.

Hasta el cierre de la nota periodística la fiscal Diana Salazar continuaba exponiendo los elementos de convicción en contra de los 18 procesados.

El detalle

Víctimas. Al menos tres fallecidos dejaron los siniestros de los cuatro helicópteros Dhruv. Fiscalía dijo que hubo 66 millones de perjuicio al Estado.