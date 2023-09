El tiempo corre. Ya mismo terminan los comicios presidenciales de la segunda vuelta y comienzan dos procesos: el año y medio para la puesta en escena del nuevo gobierno y la preparación para los siguientes comicios. Quien haya pensado que en este tiempo podrá hibernar, se equivocó. A menos que no le interese obtener un buen número de votos y solo quiera figurar en una papeleta.

Por ello, quienes tengan como meta los comicios de 2025 tienen prohibido desaparecer y alejarse de la coyuntura nacional, peor creer que tienen que aparecer dos meses antes de las elecciones, señala la analista política Irene Vélez. A su criterio, es importante que ellos evidencien constantemente su preocupación por el país.

Además, a pesar de que los electores han mostrado cierta preferencia por las figuras nuevas, Vélez sostiene que de esa idea no deben confiarse los futuros nuevos candidatos, ya que si no tienen un proyecto de trabajo claro, el resultado será igual al de Bolívar Armijos. (LEA ADEMÁS: "El país político no lee bien al problema de la inseguridad")

Por eso los nuevos candidatos deberán concentrarse en conseguir votos propios, es decir ser un voto alternativo al correísmo, y no identificarse como la opción anticorreísta, considera Ivonne Téllez, docente e investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Para esto, sugiere que los políticos tomen este tiempo para hacer un trabajo real y cercano en territorio, el cual no responda solo a la coyuntura.

Asimismo, será importante que los futuros aspirantes a Carondelet estén muy atentos a lo que haga el próximo gobierno, ya que tienen que observar qué vacíos deja el régimen, para sobre estos preparar sus propuestas de trabajo, reflexiona Álvaro Marchante, experto en campañas políticas y director de asuntos públicos de Atrevía.

Eso también implica trabajar en forjar una estructura sólida, ya que tienen que mostrar interés por tener un cogobierno con el Legislativo y no mostrar que están solos como bloque, añade Vélez. Pero no contarán con tiempo para formar líderes, indica Marchante, por lo que tendrán que buscar líderes inactivos para candidatizarlos.

A más de eso, trabajar en recaudar dinero, porque las campañas son costosas y será necesario que realicen un trabajo profesional que comprenda diseñar productos comunicacionales y estrategias específicas para los diferentes tipos de electorado y las necesidades que estos tengan, sostiene Pablo Ospina, historiador, experto en ciencias políticas, catedrático e investigador de la Universidad Andina Simón Bolívar. “Si no tienes dinero, pero tienes una estructura organizativa, entonces puedes más o menos sobrevivir. Si no tienes ninguna de las dos cosas, será hacer mucho más difícil”, sentencia.

Trabajar. Para Ospina, el próximo régimen será un gobierno de transición, pero para ese mismo gobierno, ya que si hace un buen trabajo, tiene como prioridad ser eficiente y aplica políticas de inversión activa en infraestructura, hospitales y medicina, eso le permitirá quedarse en el poder y gobernar hasta 10 años más.

Dar resultados. Marchante plantea que la siguiente persona en gobernar el país debe trazar una estrategia de trabajo que dé resultados, por lo que tiene que centrarse en dos sectores prioritarios de la ciudadanía: la inseguridad y delincuencia, y los problemas económicos de la gente. En segundo plano quedarán el deporte y la cultura.

Concentrarse. Téllez considera que ese tiempo de gobierno no debe usarse como una plataforma electoral, ya que sería irresponsable ante la grave situación que atraviesa el país. Sin embargo, eso será inevitable, aunque debe preparar un terreno menos hostil para el asentamiento de un proyecto en 2025.

