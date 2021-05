Guillermo Lasso: "el Ecuador no votó por la impunidad ni la injusticia"

El presidente electo Guillermo Lasso y el vicepresidente Alfredo Borrero recibieron este 19 de mayo de 2021 las credenciales como ganadores oficiales de la segunda vuelta electoral, de parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El evento se desarrolla en el Centro Cultural Metropolitano que está ubicado en el Centro Histórico de Quito, junto al Palacio de Carondelet, en medio de estrictas medidas de seguridad y bioseguridad.

Durante el evento, el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, resaltó que el proceso electoral salió adelante pese a los intentos de actores políticos que intentaron inscribir candidaturas fuera de tiempo, denuncias de supuesto fraude luego de la primera vuelta y los intentos de retrasar la entrega de credenciales a través de recursos que fueron desechados en el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE)

Por su parte, la presidenta Diana Atamaint resaltó la agilidad y transparencia de los comicios de primera y segunda vuelta y resaltó el trabajo conjunto que viene realizando el CNE con el nuevo Gobierno para acelerar el proceso de vacunación contra la COVID-19.

Al evento acudieron actores sociales y políticos como el vicepresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, el excanciller José Ayala Lasso, entre otros.

Lasso agradeció al CNE por la organización del proceso electoral, en plena pandemia. Dijo que desde el 11 de abril en Ecuador cambió y perdió el miedo a varios años de agresiones y ataques para lograr un país más justo.

Fustigó a los líderes políticos que creen que el poder es esterno y puso de ejemplo el caso de Venezuela. Aseguró que el autorismo y el estilo de hacer las cosas a gritos no es lo que necesita el Ecuador y que su gobierno fomentará el encuentro.

Dijo, sin embargo, que el país no votó por la impunidad ni por la injusticia. Tampoco un trueque de votos para forjar eso, a cambio de una "gobernabilidad" que era el "regalo" que supuestamente le iban a dar desde la Asamblea.

"No sé trata de una pelea con el pasado. Se trata de que hoy inciemos el camino a una democracia plena. Quién no haya usado el poder para perseguir, que no tema. Quién no haya cometido actos de corrupción que no tema", señaló Lasso en alusión al acuerdo fallido con el Partido Social Cristiano y la alianza Unión por la Esperanza (Unes).

Y agrego: que el camino de la democracia plena no se el camino más fácil, pero que es la que escoge. Que incluso podrían aparecer aparentes derrotas pasajeras, pero que eso le permitirá al país tener una victoria final.