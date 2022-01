Desde la mañana de hoy, 12 de enero de 2022, la presentación del carné de vacunación es obligatoria en el transporte inter e intraprovincial para las personas mayores de 12 años. EXPRESO realizó un recorrido para constatar el cumplimiento de la medida en el terminal Río Daule de la Metrovía y el Terminal Terrestre de Guayaquil.

"No me he vacunado porque estoy embaraza y tengo miedo de abortar", cuenta la madre de familia Irlanda Torres. Además, indica que, aunque ella no tiene el certificado, "me dijeron que acá (en Guayaquil) nomás lo piden". Por otra parte, el usuario Juan Erazo reclamó que no se hacen controles en todas las puertas de llegada al Terminal Terrestre. "Deberían exigir el carné a la entrada del Terminal para que no haya aglomeraciones en las boleterías", comenta Erazo e indica que "es igual que en los centros comerciales, no se revisa bien".

Por su parte, el subgerente de la Terminal Terrestre de Guayaquil, Klider Campos West, comentó para EXPRESO que "nosotros no estamos en la obligación de pedir el carné al 100% de personas que van a entrar". Además, indica que "en apoyo a las autoridades" hacen un control aleatorio. También explica que la obligatoriedad de la petición del certificado recae en las boleterías".

#Atención. Sin Carnet de Vacunación ni mascarilla, NO habrá Metrovia. Desde el miércoles, por disposición de la Alcaldía, iniciaremos controles aleatorios en las paradas de la Metrovia. Los usuarios deben portar su certificado y además usar mascarilla. #Covid #Guayaquil — Daniel Solórzano 📝 (@dani_solorzano) January 10, 2022

En el caso de la Metrovía, en el Terminal Río Daule no se observó el control del carné. Sin embargo, la administradora del sistema, Paola Carvajal, comenta que "hemos generado brigadas y el control es aleatorio" que rotan cada 2 horas. Además, indica que tienen capacidad para estar en 30 de las 107 paradas de la Metrovía. También explica que no se pide el certificado en los buses alimentadores. Yali Loor, usuaria de la Metrovía, indica que las colas para entrar no se alargan y que "esto inventiva a la vacunación".

El 10 de enero pasado, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional dispuso la presentación del carné de vacunación en el transporte terrestre. Ese mismo día, el director de Vinculación Ciudadana de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), Daniel Solórzano, anunció la petición del certificado en las estaciones de la Metrovía.