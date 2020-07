Una Función Legislativa desgastada mira al 2021

El presidente de la Asamblea, César Litardo (c) reunido con varios asambleístas antes de la suspensión de las actividades presenciales por la pandemia

Una mala calificación. La Función Legislativa nunca ha estado entre las instituciones mejor calificadas en la historia democrática del país. Sin embargo, ahora la Asamblea muestra una de las peores imágenes, solo comparada con la del 2002, en donde la aceptación llegó al 5 %; la legislatura actual tiene una aceptación, según las últimas encuestas, del 6,1%, incluso más baja que el denominado Congreso de los manteles, en 2007, que llegó a tener el 7 %.

A esta mala calificación le sigue la falta de credibilidad en la palabra de los asambleístas, con apenas el 4,5 %. Cifras que abren varias interrogantes con miras a lo que será el 2021, año en el que elige a los nuevos asambleístas para el período 2021 - 2025 (ver infografía).

Expertos consideran que va a ser una elección muy difícil, no solo porque no habrá cómo hacer una campaña como la que se ha acostumbrado, sino porque hay una fuerte división entre regiones, y hay temas muy sensibles que la gente no olvida, como el tema de los carnés de discapacidad.

Sin embargo, ven una “boya de salvación” en la forma de elección, listas cerradas, la denominada “plancha” y donde el candidato presidencial y quien encabece la lista será quien logre “jalar” al resto de los que estén a la cola.

Rafael Oyarte, catedrático y constitucionalista, considera que ahora, más que nunca, el tema viene por dos vías: una que las organizaciones políticas pongan a gente competente, no solo a quien más votos les dé, y una segunda vía por la gente, que deberá saber por quién vota, no por la cara más bonita, la más conocida, sino por quienes mejores propuestas tengan. “La elección parlamentaria, yo la veo bien negra para febrero”, aseveró.

“Más allá de esta Asamblea, hay un deterioro del sistema de la democracia electoral, de la democracia representativa que viene arrastrándose por varios años. Cada elección al contrario de mejorar la percepción de la sociedad frente a las instituciones del Estado se deteriora más, porque el papel que va jugando es cada vez más denigrante frente a la propia representatividad, es decir, los distintos grupos que asumen cada vez representan menos”, sostuvo la catedrática Natalia Sierra.

Realmente yo no tengo ninguna esperanza en las próximas elecciones del 2021 Natalia Sierra

​Catedrática de la PUCE

Ella cree que la ciudadanía debe empoderarse del tema de los candidatos, e incluso habla, de conformar una veeduría que se encargue de revisar las propuestas de los candidatos, para enseñar a la gente qué es lo que puede hacer un asambleísta y qué solo es facultad del Ejecutivo, para evitar la demagogia.

Con estos criterios coincide el experto Salim Zaidan, quien cree que la elección de asambleístas va a ser muy compleja y en donde la gente va a tener que ser protagonista preponderante al momento de tomar una decisión. A su criterio la gente joven, los ‘millennial’, van a ser un factor importante, toda vez, que la campaña se llevará en redes sociales.

“Lo que va a complicar la elección es la restricción de los candidatos en territorio y se volcarán a las redes sociales, pero no todos tienen acceso a la tecnología, o de informarse a través de estos medios de comunicación”, afirmó.

Reelección. 104 de los 137 asambleístas están en la posibilidad de ser reelectos. En septiembre se conocerá a los candidatos.