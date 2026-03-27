Fiscalía convoca por séptima vez al ministro Harold Burbano para que rinda su versión

El ministro del Trabajo, Harold Burbano debe rendir versión en una investigación por presunto tráfico de influencias

La Fiscalía General del Estado ha dispuesto nuevas diligencias dentro de la investigación previa por un presunto delito de tráfico de influencias que involucra a altas autoridades del Ministerio del Trabajo, desde su cabeza: Harold Burbano Villareal.

La Fiscalía ha solicitado, por séptima vez, que el actual ministro comparezca ante la justicia y rinda su versión libre y voluntaria.

Detalles de la comparecencia

Tras varios intentos fallidos, la autoridad fiscal fijó la nueva fecha para la recepción de versiones:

Harold Burbano Villareal (Ministro): Deberá rendir su versión de forma telemática el próximo 31 de marzo de 2026, a las 09:00.

Sharian Natasha Moreno (exviceministra): Ha sido convocada para rendir su declaración de manera presencial a las 11:00.

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El proceso se originó el 20 de noviembre de 2025, tras la denuncia presentada por Christian Alfredo Marín Lavayen, quien se desempeñaba como Director Regional del Ministerio del Trabajo en Quito. Según el relato del exfuncionario, el 19 de octubre de 2025 fue presionado de manera "prepotente y altanera" por el ministro y sus asesores para que levantara, en un plazo de "tres minutos", el impedimento para ejercer cargos públicos del radiodifusor Álvaro Rosero León, quien había sido elegido por el presidente Daniel Noboa para ocupar el cargo de Ministro de Gobierno.

El denunciante dice que le dio tres minutos para levantar el impedimento

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El denunciante afirma que Burbano justificó la acción como una "orden del Presidente", intentando intimidarlo para actuar fuera de su competencia legal.

Ante las presiones, Marín Lavayen explica que presentó su renuncia el 19 de noviembre de 2025, acogiéndose al derecho de no acatar órdenes contrarias a la Constitución y que signifiquen cometer un delito.

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El ministro Harold Burbano no ha explicado por qué no asiste a la Fiscalía a dar su versión, ni siquiera vía zoom. Sobre la denuncia, ha negado las acusaciones en su contra, calificando el proceso como un "choque de versiones" y un "tema doméstico" sin fundamentos sólidos.

Durante sus comparecencias, ha sostenido que no existieron presiones ilegales y que la salida del denunciante, Christian Marín, ya había sido dispuesta mediante una acción de personal antes de que este presentara su renuncia irrevocable. Según la postura oficial, el exfuncionario fue removido de su cargo el mismo día en que ocurrieron los hechos relatados en la denuncia, y de esta forma busca restar validez a los argumentos de coacción presentados ante la Fiscalía.

Burbano ha señalado públicamente que no es posible levantar prohibiciones o modificar datos institucionales, como los relacionados con deudas al IESS o impedimentos legales, si no se cuenta con la competencia clara o el respaldo documental técnico.

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