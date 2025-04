La Fiscalía archiva una investigación contra la exministra María Paula Romo

La Fiscalía General del Estado pidió, el pasado 27 de marzo, el archivo de la investigación contra la exministra de Gobierno María Paula Romo y su esposo Iván Granda, hoy dirigentes del movimiento Construye.

Ellos fueron denunciados por Pedro Granja, excandidato a la Presidencia, por un supuesto mal uso de un helicóptero de la Policía Nacional en donde habrían viajado los funcionarios con fines personales.

Los motivos del archivo fueron la falta de elementos de convicción. Por ejemplo, en la investigación se determinó que el traslado formó parte de asuntos oficiales y que contó con una autorización del Servicio Aeropolicial.

El juez Marco Rodríguez Ruiz, de la Corte Nacional de Justicia, ordenó, el 28 de abril, el archivó de la causa y declaró que la denuncia no fue maliciosa ni temeraria.

En su resoluci´´on indica: "Respecto del uso de la aeronave perteneciente al Servicio Aeropolicial de la Policía Nacional, materia de la investigación, los días 2 y 3 de marzo de 2019, en la medida en que, existe la documentación pertinente, de la cual se evidencia que estos viajes se realizaron en el marco de asuntos oficiales, dado que los ciudadanos Iván Xavier Granda Molina y María Paula Romo Rodríguez, ostentaban los cargos de secretario Anticorrupción de la Presidencia de la República y ministra del Interior, respectivamente; cumplimiento de las normas, reglamentos y protocolos de seguridad establecidos por la Policía Nacional del Ecuador".

Otras investigaciones que se han archivado

Una semana antes se conoció que la fiscal Diana Salazar también solicitó el archivo de la investigación por presunto peculado en el caso Flopec, contra el expresidente Guillermo Lasso.

El artículo 586 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que la Fiscalía puede solicitar el archivo de la investigación previa si no cuenta con los elementos suficientes para formular cargos. Sin embargo, este archivo no es definitivo y se puede solicitar la reapertura de la investigación si aparecen nuevos elementos que lo justifiquen, siempre que no haya prescrito la acción penal.

