Así es un feriado en Ecuador con opciones de aventura y camping

Bosque Aventura. En este lugar, ubicado en el km 33 vía a la costa, se puede recurrir de forma particular con la ayuda de una agencia turística.

En pleno escenario de crisis, el turismo del país recurre a los extremos para poder salvarse. La oferta que pulula en las redes sociales intercambia viajes convencionales por paquetes de entretenimiento que incluyen visitas a zonas naturales y al aire libre, donde se puede hacer desde ciclismo, hasta deportes extremos y camping. Lo que convierte esta tendencia en una vía de reactivación.

“Después del encierro que se generó por esta pandemia, la gente aprendió a apreciar más su tiempo, su vida. Es como que la gente dijo: a partir de ahora voy a vivir”, explica Pablo Vera, representante de ExploreIt, una de las agencias turísticas de Guayaquil que viene aprovechando ese cambio de mentalidad para ajustar su oferta. “Ahora le estamos dando mucho énfasis a los campamentos. Antes hacíamos uno al mes, ahora lo hacemos todos los fines de semana porque la gente más que salir a un tour, donde te vas a encerrar en un hotel en la noche porque sabes que aún hay sitios y locales turísticos sin funcionar, prefiere acampar al aire libre por el COVID”.



$ 1.200 millones es la pérdida que, por causa del COVID, contabiliza el sector turístico. Reactivación. Con la recuperación del turismo local no arriba dinero fresco, pero permite que este circule.

Por ello, en este feriado esta es una de las principales alternativas. Para este 10 y 11 de octubre, se tenía programada una excursión al cerro Puñay (La Troncal). El precio de la actividad incluye almuerzo, cena y desayuno, carpas y equipos para acampar.

El traslado y la integración se realizan tomando en cuenta los debidos protocolos: Los buses no pueden ir con más del 75 % de su aforo, la mascarilla y el alcohol son indispensables.

En el Bosque Aventura se puede hacer canopy, escalar, tirarse al vacío. Cortesía

En las opciones también están las actividades Full Day que promueven varias empresas y que invitan a los ecuatorianos a aprovechar un día entero visitando un destino con encanto natural. Ahí aparece la opción de MeetEcuador que para estos días de descanso ofrece, por $ 40, visitar todo el día domingo (11 de octubre), la Laguna de Busa y el Chorro Girón (Azuay). Los niños tienen el 10 % de descuento.

Retomar los viajes internacionales aún es tarea pendiente hasta que la conectividad aérea se normalice. Por eso, tal como se preveía, la reactivación turística tenía que empezar a darse a nivel interno y las alternativas que hoy existen son un buen enganche, dice Holbach Muñetón, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador.

La reactivación en esa línea, sostiene, debe seguir dándose. El turismo interno, puntualiza, es un nicho atractivo que está conformado por cerca de 1,5 millones de personas que año a año suelen viajar hacia el exterior. Ahora, que esa posibilidad está restringida, el reto es que estas personas se animen a hacer turismo local, no solo en los días feriados sino todos los fines de semana. Más si la oferta apunta a un destino que está dentro de la misma ciudad.

El Bosque Aventura, ubicado en la vía a la costa, es la apuesta que tiene la agencia International Dreams para el 17 de octubre. Por $ 40, se ofrece una visita a este parque, que incluye el precio de su entrada ($ 25), transporte, parrillada y una botella de vino. Es un lugar que pocos conocen, dice Ivett Díaz, presidenta de la agencia. “Pero adonde, en media hora de traslado, en un full day (de 08:00 a 17:00) tienes la opción de hacer deportes extremos: hay canopy, para escalar, para tirarse al vacío y otras actividades como bolos, billar, entre otras”.

Los actores del mercado hacen todo lo posible por adaptar su oferta al requerimiento de los consumidores, pues los gustos y las preferencias turísticas ya no son las mismas luego de la pandemia. Así lo dio a conocer EXPRESO, a inicios de este mes, cuando citó un estudio elaborado por el Ministerio de Turismo y 14 universidades públicas y privadas del país, respecto a las nuevas exigencias: el 40 % prioriza la bioseguridad y seguridad a la hora de elegir un destino; y si antes acostumbraba viajar a un lugar para quedarse de dos a cuatro noches, ahora se prefieren los viajes cortos, con máximo una noche.

Es un comportamiento al que el mercado se viene adaptando, como parte de su esfuerzo de poder reactivar al sector que, hasta septiembre, contabiliza pérdidas por cerca de $ 1.200 millones, como consecuencia de la pandemia.

Este feriado es el primero sin restricciones que experimenta la industria, luego de meses de inactividad. En esta ocasión ya no rige el Estado de Excepción, por ello las expectativas están puestas. No obstante, para que esto funcione, dice Muñetón, no solo se requiere la voluntad de los ecuatorianos de conocer más su país, sino que el Gobierno incentive esa posibilidad. Eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los consumos que se hagan en establecimientos formales, dice, es una medida clave que ayudaría a crear una mayor demanda. El pedido se ha realizado, pero las autoridades han hecho caso omiso de esto, señala.