En febrero de 2024 Ecuador entrará a un nuevo proceso electoral

A menos de un día de conocer los resultados de segunda vuelta, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, recordó que en febrero de 2024 el país entrará a un nuevo proceso electoral para elegir nuevo presidente y Asamblea Nacional.

En mayo de 2023, Ecuador entró a una elección anticipada, luego de que el presidente de la República, Guillermo Lasso, decretara la muerte cruzada y acorte su periodo previsto hasta 2025. Según resultados preliminares del balotaje, realizado el 15 de octubre, Daniel Noboa Azín, de la alianza Acción Democrática Nacional (ADN), es el nuevo presidente electo.

En mayo de 2023, Guillermo Lasso dictó la disolución de la Asamblea Nacional. CAPTURA DE PANTALLA

Sin embargo, según declaró Atamaint al medio digital La Posta, el gobierno de Noboa, que se instalaría en diciembre de 2023, coincidirá con el nuevo proceso electoral hacia los comicios presidenciales y legislativos de 2025.

"Nuestros funcionarios ya tienen que sentarse a preparar dos actividades dos actividades importantes: el presupuesto ordinario y empezar las programaciones para las elecciones del 2025 porque en febrero (de 2024) ya se declara periodo electoral", dijo.

El triunfo de Daniel Noboa sobre Luisa González, según analistas consultados por EXPRESO, no implica un golpe fulminante a la tendencia correísta, pero sí el inicio de un nuevo rumbo de la política nacional, alejada de la polarización.



Además, Atamaint indicó que el órgano electoral está a la espera de que lleguen las actas con inconsistencias de las circunscripciones del exterior para procesarlas y, en el menor tiempo posible, poder proclamar los resultados de asambleístas.

Según continuó, de esto, y de que las organizaciones políticas no presenten recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), depende la instalación del nuevo gobierno. Mismo que, según sus estimaciones, debería ser en la segunda semana de diciembre.

Diana Atamaint no le teme a la amenaza del juicio político

Ante las declaraciones de Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas y titular de la Revolución Ciudadana, de enjuiciar políticamente al Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint dijo que esto "no se enmarca en la legalidad y la justicia".

Además, señaló que, "aunque a muchos no les pueda gustar", mientras exista un proceso electoral en curso, el órgano electoral y sus consejeros no pueden ser objetos de acciones legales ni de un juicio político. "No lo dice Diana, lo dice la ley. Quien quiere cumplirla, la cumplirá", sentenció la presidenta del Consejo Nacional Electoral.

