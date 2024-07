El fantasma de la delincuencia: El estremecedor relato de una victima

El 6 de mayo pasado, Juan Carlos, un comerciante de 43 años que reside y tiene su negocio en el noroeste de Guayaquil, vivió el peor día de su vida.

Eran las 17:10 cuando fue interceptado por cuatro sujetos armados que llegaron a bordo de un auto blanco, el cual se estacionó frente a su local. Los hombres lo apuntaron con armas de fuego y a empujones lo metieron en el carro usado para cometer sus fechorías.

Y pese a que han transcurrido más de dos meses desde entonces, los recuerdos de las 48 horas que permaneció secuestrado vuelven a su memoria como una pesadilla.

“Quienes hemos vivido un secuestro no volvemos a tener paz, ni a caminar con tranquilidad. Es como si camináramos con una sombra o con un fantasma a nuestro lado. Ahora temo salir de casa, incluso estuve un mes sin abrir mi local, pero mi familia tiene que vivir de algo y me tocó armarme de valor y retomar mis actividades”, afirma.

De enero a mayo de este año, en Ecuador 935 personas habían sido secuestradas. Son 216 casos más que en 2023 en el mismo período.

El guayaquileño cuenta que sus captores se comunicaron con sus parientes y les exigieron 20 mil dólares para devolverlo con vida. Pero ellos no lograron reunir esa cantidad y prestando juntaron $ 8.000.

“Accedieron a liberarme. Me dejaron botado en una zona apartada de la ciudad. Durante el tiempo que estuve en cautiverio, solo me daban agua. No quisiera que nadie viva algo parecido. Uno piensa que no volverá a ver a sus familiares. Ayer (el martes pasado) mi hija me contaba de un señor secuestrado en el centro de Guayaquil. Cuando sé de estos casos pienso que me puede volver a pasar”, menciona con su voz entrecortada.

No todos regresan vivos

Tragedias como la de Juan Carlos se repiten con frecuencia en el Puerto Principal y otras ciudades del país. El 30 de abril pasado, también en el noroeste porteño, fueron secuestrados Marcos Elías León Maruri, de 65 años, y su nieto.

El cadáver del adulto mayor fue hallado la madrugada del 4 de mayo en el kilómetro 23 de la vía Perimetral. Al señor le cortaron un dedo y durante su cautiverio le dio un infarto.

El sábado 6 de julio, en la calle 10 de Agosto y avenida Quito, en pleno centro de Guayaquil, cuatro sujetos armados descendieron de un carro blanco y a empujones se llevaron a un ciudadano que estaba junto a un pariente en un local de dulces.

El hecho ha causado alarma en la ciudadanía, tras la difusión de un video grabado por una cámara de seguridad en el que se observa la violencia con la que actuaron los delincuentes. Afortunadamente, la víctima fue liberada la noche del mismo día por agentes de la Unidad Antisecuestro y Extorsión de la Policía.

