El emotivo mensaje de las Fuerzas Armadas al Ecuador

Ecuador vive oscuras horas por la ola de violencia que azota al país desde hace varios días y que encontró su punto más álgido el 9 de enero de 2024, cuando una serie de atentados en diversas zonas del territorio ecuatoriano puso en jaque al sistema de seguridad nacional.

Ante este escenario, en medio del decreto de estado de excepción y la declaratoria de "conflicto interno armado" por parte del Gobierno nacional, las fuerzas del orden del país han emprendieron la tarea de salir a las calles para intentar frenar el avance del crimen organizado.

Entre el contenido que circula en redes sociales se ha popularizado un video en el que un comando armado de las Fuerzas Armadas se encuentra reunido previo a salir a recorrer las calles de Quito.

En el audiovisual uno de sus miembros se dirige a sus compañeros con un emotivo mensaje que cala en medio de la tensión y la incertidumbre que viven los ecuatorianos.

"Hoy es el momento de cumplir con el sagrado juramento que de muy jóvenes hicimos frente a nuestro tricolor sagrado. Señores, nuestro pueblo está sufriendo y nosotros no podemos permitir eso, no podemos permitir más que nuestro pueblo ecuatoriano sea amedrentado por personas que no quieren a esta patria. Señores, el día de hoy nos consagraremos y lucharemos para defender a este terruño que nos vio nacer, porque si se meten con el pueblo ecuatoriano se meten con nuestras gloriosas Fuerzas Armadas", expresa enérgicamente el gendarme.

El mensaje termina con un fuerte y poderoso: "¡Viva el Ecuador!"

Al menos una decena de personas, entre ellas dos policías asesinados a tiros en Nobol, en la provincia ecuatoriana de Guayas, murieron hasta ahora en la ola de violencia sin precedentes desatada por organizaciones delictivas en Ecuador.

