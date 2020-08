Embajador de China no respondió sobre la presencia de embarcaciones de su país en Galápagos

La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional no logró recibir el criterio del embajador de China en el Ecuador, Chen Guoyou, respecto de la permanencia de la flota de embarcaciones de bandera china frente a las costas de Galápagos. El diplomático no se hizo presente y tampoco envió excusa alguna.

Según dio a conocer la secretaria de la Mesa, el oficio se envió con fecha 12 de agosto de 2020; sin embargo, no hubo ninguna respuesta, lo que fue rechazado por el vicepresidente de la Mesa, René Yandún, quien estuvo a cargo de conducir la reunión. “Queremos buscar una salida como país”, afirmó el legislador.

Al organismo legislativo, el pleno del Parlamento, el pasado 4 de agosto de 2020, le encargó realice un proceso de investigación sobre la presencia de la flota extranjera, sobre todo de bandera China, que se encuentran pescando en el límite del archipiélago, y las acciones que ha tomado el Ecuador al respecto, para que presente un informe sobre el tema.

Dentro de las preguntas que el embajador debía responder era sobre la veda que habían ofrecido hacer las embarcaciones extranjeras, tal como lo anunció el canciller, Luis Gallegos; sin embargo, el anuncio causó controversia, toda vez que la decisión de China era hacer la veda por tres meses desde septiembre. Para varios asambleístas, la veda debía ser de manera inmediata y no en septiembre porque a esa fecha ya los peces habrían migrado, y los barcos chinos habrían iniciado su regreso al país con sus bodegas llenas.

No fue el único que les hizo el desaire. También no asistió Amaud Peral, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en Ecuador. El invitado envió una carta a la Comisión dando a conocer que no asistirá por “cuestiones de agenda”.

La Mesa continuó en reunión y recibió en comisión general a Lugi Benincasa, director ejecutivo de la Asociación de Atuneros del Ecuador, quien, con el apoyo de una presentación, sustentó que la flota china estaba realizando pesca ilegal, argumentación que se sustentó en legislación internacional y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). Dijo que se está afectando al sector atunero del país, al resaltar la importancia de proteger la actividad atunera del Ecuador, cuya alta captura llega al 45.3%, en relación a otros países; para ello se cuenta con una flota pesquera de 112 barcos.