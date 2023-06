El Consejo Nacional Electoral (CNE) espera que, con las reformas al reglamento de Debates Electorales, aprobadas la noche del 28 de junio de 2023, estos ganen la dinámica que se ha criticado no han tenido las dos ediciones anteriores.

El pleno del organismo aprobó que, por sorteo público, se asignará la ubicación del candidato en el set de televisión y la proyección del video con su información biográfica. También, el orden de intervención por cada eje temático. Ambos sorteos se harán previo a la fecha del debate.

Un tercero se realizará el día mismo del careo entre los aspirantes a la Presidencia de la República: el orden del candidato que hará la interpelación y posterior contrarréplica o pregunta complementaria. Todos serán supervisados por un notario público.

Otra innovación es que el moderador o moderadora, para evitar que las respuestas o réplicas se salgan del tema planteado, podrá intervenir por un lapso no mayor a diez segundo para encarrilar el debate. Ese tiempo no será descontado de las intervenciones.

Según el CNE, lo aprobado recoge aportes de los miembros del Comité Nacional de Debates Electorales, de las consejerías del CNE y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el objetivo es propiciar una mayor interacción entre los candidatos presidenciales.

Sin embargo, la consejera electoral, Elena Nájera, puso en tela de duda que estas reformas, a las que calificó como una “colcha de retazos”, vayan a ayudar a dar un mayor dinamismo a los debates y sugirió que, una reforma al Código de la Democracia transfiera la potestad de organizar los debates a la sociedad civil y los medios de comunicación, con el apoyo del CNE.

Recordó que para el debate presidencia de las elecciones adelantadas se destinarán $ 336 mil que no tendría sentido invertir si el CNE no logra captar la atención de un mayor número de votantes que no esperan ver “más de lo mismo”.

De acuerdo a la planificación del CNE, el debate para la primera vuelta se desarrollará el domingo 13 de agosto y, de haber segunda vuelta, el careo entre los dos finalistas se dará el primero de octubre. Aún no se define la ciudad en la que será el evento.