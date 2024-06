Elecciones 2025: La izquierda busca unir la tendencia, pero sin corruptos

Es tiempo de diálogos y acercamientos entre las organizaciones políticas que buscan poner cuadros presidenciales y para asambleístas con las elecciones generales de 2025.

Centro Democrático (CD) fue el primer movimiento político en saltar a la escena con el anuncio formal de que su precandidato presidencial sería Carlos Rabascall, duró casi cuatro meses ese auspicio. El 29 de mayo anunció su separación, pues le apuesta a un frente que elabore una propuesta política para sacar al país de la crisis. Fue candidato vicepresidencial del correísmo en 2021.

“Nosotros hemos sido los primeros en hablar de la unidad de las izquierdas, en ningún momento hemos cerrado la puerta al diálogo, pero lamentablemente nos han subestimado”, resaltó Pedro Granja, precandidato ratificado por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE).

“Mantenemos la puerta de diálogo a la conformación de un frente del centro hacia la izquierda, en todos los niveles”, señaló Gustavo Vallejo, presidente nacional de esa tienda política. El PSE plantea una agenda mínima de cinco temas en vista de que se acorta el tiempo para las primarias: lucha contra la corrupción, defensa del medioambiente, agenda feminista, un modelo de desarrollo inclusivo posextractivista y un modelo profundamente democrático.

Más de 10 años después de la última vez que se sometió a la votación popular, el profesor y dirigente social Jorge Escala regresa al tablero electoral como precandidato presidencial de Unidad Popular.



“Estos son los ejes programáticos para los diálogos con los sectores sociales y políticos”, según el dirigente. La segunda condición que observará el PSE es la madurez política para contar con una metodología enfocada en una adecuada elección de candidatos. Por ejemplo, la fuerza que tengan en provincias los potenciales aliados, la votación histórica y los precandidatos que tengan en agenda.

El PSE no se cierra totalmente a una alianza con la Revolución Ciudadana (RC), aunque lo ve poco probable. “Si ellos tienen una posición nueva que incluya estos cinco ejes, con gusto nos sentamos a conversar. Ellos vienen de un ejercicio de gobernabilidad poco democrático. Sabemos la cantidad de exmilitantes de RC vinculados a procesos judiciales por corrupción”, afirmó Vallejo.

Unidad Popular (UP) lanzó a Jorge Escala como su precandidato presidencial. El director nacional Geovanni Atarihuana dijo que hay la necesidad de unir al pueblo para ser gobierno y que eso incluye a “la gente honesta”, organizaciones y partidos del centro a la izquierda. “El primer paso es, en conjunto, asumir la construcción de un plan de gobierno para resolver los problemas más urgentes: seguridad, trabajo, salud y educación”, puntualizó.

Guillermo Churuchumbi, coordinador nacional de Pachakutik (PK), adelantó que las alianzas se harán con quienes se identifiquen con el programa de gobierno que propondrán en la Convención Nacional a realizarse el 8 de junio en Quito. Hay líneas rojas que no aceptarán: un modelo neoliberal, el extractivismo, regresión de derechos y la corrupción. Se alinearán con organizaciones “del centro a la izquierda, nada con la derecha. Ya nos han hecho tanto daño en este país”, precisó.

Gustavo Larrea, presidente nacional de Democracia Sí, reiteró el llamado a la más amplia unidad en “un frente ético de salvación nacional, frente a la crisis ética, económica y de seguridad”. Buscará una candidatura que represente a ese frente y que no esté vinculado a la corrupción. “Vamos a ir en una alianza con la centro izquierda, incluso con la centro derecha. No con la derecha ni con el radicalismo de izquierda”, aclaró. Descarta al correísmo por su “agenda de impunidad” y al Partido Social Cristiano por ser “aliados del correísmo” en la Asamblea. Tampoco son afines a aliarse con ADN.

La Unidad Popular trazó su camino hacia 2025 en su convención nacional. GUSTAVO GUAMAN

Las organizaciones ya han hecho acercamientos, pero aún no hay acuerdos

Jimmy Jairala, director nacional de Centro Democrático, indicó que en un mes se decidirá si plantea otro precandidato presidencial. A su criterio, no hay ningún llamado oficial a la unidad de la tendencia, sino solo conversaciones entre precandidatos, mas no entre partidos.

Para Analía Ledesma, vicepresidenta de Izquierda Democrática (ID), lo óptimo en este momento es que exista una opción que represente al progresismo. “Si es en unidad, por supuesto mucho mejor, Ecuador requiere un acuerdo amplio para considerar las más profundas necesidades de la ciudadanía, ese convenio no puede jamás incluir al populismo disfrazado de izquierda”.

EXPRESO buscó la versión de Luisa González, presidenta de la RC, pero no hubo respuesta. Franklin Samaniego, legislador de la RC, expresó que su movimiento político está abierto a los diálogos. “Debería haber una unidad por el Ecuador, no por una bandera política. Hay que dar una alternativa ante el neoliberalismo”, sostuvo. Buscan a organizaciones afines al progresismo y a la izquierda. González sigue siendo la primera opción del correísmo. Aspira a que la izquierda deje de lado las situaciones que la han distanciado para lograr una “posición histórica”.

Una unidad de las izquierdas dependerá de tres elementos, evaluó el analista electoral Alfredo Espinosa: voluntad política; situación jurídica de las organizaciones políticas y sus dirigentes; y de la capacidad de crear no solo acuerdos electorales sino un potencial gobierno de consenso.

Recordó que ya hubo una experiencia de esta unidad en 2009 y lanzaron como candidato a Alberto Acosta y “fue un verdadero fracaso” porque sumó muchos rostros, que electoralmente no se traducían en votos. Dijo que ahora dependerá del tipo de estrategia que manejen, pero en Ecuador la izquierda tiene múltiples facciones, muchos intereses y no está alejada de los personalismos. Cree que si llega al poder una figura de esta tendencia habría un gobierno de corte populista oligárquico.

Gabriela Alvear, analista política, ve que el escenario real que se repetirá es que las alianzas se harán con el fin de no desaparecer de la escena electoral. “Si UP se lanza solita, no va a llegar”. Coincide en que hay una política personalista y que el efecto de una unidad de organizaciones de la misma ideología sería un fracaso porque llegarían a pugnar en el poder.

Ecuador no debe ser un país de una sola tendencia porque no funciona, como ocurrió con Alianza País (correísta), pues no hay una izquierda fuerte, tiene las mismas figuras. “No dan paso a nuevos liderazgos”, criticó. El escenario que se viene es de candidaturas que se concretarán de la noche a la mañana, no se avizora un panorama electoral distinto. Lo ideal es una unidad entre diversos para cogobernar, sugirió.

El correísmo se vuelve un punto conflictivo en la unidad de la izquierda. ARCHIVO

Bonus: ¿Hay posibilidad de tener 'outsiders'?

La analista Alvear señaló otro escenario, el hipotético. Se refiere al aparecimiento de un candidato no esperado que surge de pronto, conocido como ‘oustsider’. Daniel Noboa fue la sorpresa en las últimas elecciones presidenciales de 2023. Noboa esperó para anunciar su candidatura presidencial, pero fue el primero, junto a su binomio Verónica Abad, en inscribirse en el Consejo Nacional Electoral.

En este escenario hipotético también entrarían los candidatos que salen del tablero electoral, como ocurrió con Xavier Hervas por falta de madurez política, según la experta.

Esto se complementa con lo señalado por el analista Giuseppe Cabrera, quien sostiene que la división de la tendencia dependerá en gran medida de la aprobación con la que llegue Daniel Noboa a la contienda electoral de 2025.

Si su aprobación se mantiene alta, destaca Cabrera, lo más probable es que logre captar a organizaciones políticas para aliarse, sobre todo en las listas de asambleístas provinciales.

Por el contrario, si se mantiene la lenta caída que registra Noboa en sus cifras de aprobación, hay una alta probabilidad de que aliarse con Noboa sea atractivo para las organizaciones políticas de la tendencia y busquen tener a su propio ‘outsider’, bajo el riesgo de no tener buenos resultados.

El analista César Febres-Cordero, por su parte, sostiene que los comicios aún están en etapa de análisis, por lo que aún falta conocer qué decisiones tomen algunos partidos de la tendencia, como el socialcristiano.

Sin embargo, en caso de darse este escenario del surgimiento de ‘outsiders’, sostienen que la unidad no sería factible en ninguna tendencia.

