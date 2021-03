Elecciones 2021: Pachakutik denuncia ofertas de los dos finalistas a cambio de su apoyo en la segunda vuelta

La campaña sube de tono. El movimiento Pachakutik, a través de un comunicado, reafirmó su postura sobre la promoción al voto nulo para la segunda vuelta electoral, pero no solo eso. Ahora lanza acusaciones a los dos candidatos presidenciales finalista, Andrés Arauz, de la alianza Unión de la Esperanza; y Guillermo Lasso, de la alianza CREO - Partido Social Cristiano.

El comunicado recoge que el excandidato presidencial de Pachakutik, Yaku Pérez, denunció en el marco del Consejo Político de la organización que el candidato Lasso "le ofreció cinco ministerios a cambio de los votos de Pachakutik". Mientras que el postulante Arauz "le ofreció un alto cargo para co-gobernar y financiar con millones de dólares el voto nulo".

EXPRESO solicitó una reacción al Departamento de Prensa de la campaña de Guillermo Lasso a lo que respondieron que las afirmaciones no son ciertas y que el candidato no se va a pronunciar al respecto. Mientras que el aspirante Arauz reacción a través de su cuenta de Twitter.

JAMÁS me he reunido con Yaku Pérez.



JAMÁS le ofrecería a él ni a nadie el reparto que tanto hemos denunciado.



Mi compromiso es con los pueblos y nacionalidades indígenas, con el Estado plurinacional e intercultural y con la Minka por la Vida. https://t.co/rwJtrwuwAU — Andrés Arauz (@ecuarauz) March 24, 2021

Ahí no termina todo. Pachakutik lanza una advertencia a quién será el próximo presidente del país. La organización le pide a sus 27 legisladores electos y a la dirigencia no caer provocaciones ni tentaciones a cambios de cargos. Además, afirma, que es posible que Pachakutik "llegue a ser gobierno antes del 2025 (cuando deberán realizarse las siguientes elecciones presidenciales), porque el neoliberalismo, el extractivismo, el odio y la corrupción como forma de hacer política y gobierno, nos tendrán en las calles y puede que no cumplan sus periodos presidenciales".

EXPRESO también le escribió al excandidato Pérez para ahondar en estas delicadas acusaciones, pero aún no responde al pedido de entrevista.