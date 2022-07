Ecuatoriana desaparecida en Atlanta, Estados Unidos, fue hallada sin vida

Sarai Vicenta Llanos Gómez, la ecuatoriana que desapareció el pasado 14 de junio de la ciudad de Atlanta, estado de Georgia, en Estados Unidos fue encontrada sin vida, así lo confirmó a Expreso, Gardenia Gómez, su progenitora.

Cynthia Viteri ataca a periodista de EXPRESO tildándolo de misógino Leer más

La señora contó que la tarde de este lunes 25 de julio el canciller ecuatoriano la llamó por teléfono para darle la noticia de que si hija fue hallada sin vida.

"Me dijeron que la hallaron cerca de un lago, pero no me precisaron cuántos días tenía muerta. Pido al Gobierno ecuatoriano ayuda para traer el cadáver de mi hija. No puedo creer que esté muerta, ella era el sustento de sus dos hijos", expresó llorando.

Sarai, de 19 años, viajó con visa de turista, el 22 de agosto de 2021. Se radicó en Chicago (Illinois) hasta junio pasado donde laboró como mesera, luego invitada por una amiga decidió trasladarse hacia Atlanta en busca de un mejor sueldo.

"La amiga la puso en contacto con una rusa. Le dijeron que era para trabajar como mesera, pero realmente era para ejercer como dama de compañía. Por teléfono la noche anterior a su desaparición me contó que había tenido problemas con esa señora porque le reclamó por el engaño", manifestó Gómez.

Sarai Llanos era bailarina profesional y obtuvo varias medallas ejerciendo el oficio que desempeñó desde los 4 años.